Prvá reakcia kráľa Karola III.: Takto reagoval na zatknutie svojho brata Andrewa

Buckinghamský palác je pod tlakom tak ako nikdy predtým.

Bývalého britského princa Andrewa Mountbattena-Windsora dnes zadržala polícia. Brata kráľa Karola III. podozrieva zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters a televízie BBC.

„V rámci vyšetrovania sme dnes (19. februára) zatkli muža po šesťdesiatke z Norfolku pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci,“ oznámila polícia v regióne Thames Valley.

Vyjadrenie kráľa

Podľa najnovších zistení bývalý princ údajne posielal Epsteinovi potenciálne dôverné informácie medzi rokmi 2001 a 2011, keď zastával funkciu osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.

K celej veci sa vyjadril už aj kráľ Karol III, informuje BBC. S najhlbším znepokojením som sa dozvedel správy o Andrewovi Mountbattenovi-Windsorovi a o podozrení zo zneužitia verejnej funkcie. Teraz musí nasledovať úplný, spravodlivý a riadny proces, v rámci ktorého bude táto záležitosť vyšetrená vhodným spôsobom a príslušnými orgánmi. V tomto, ako som už povedal, majú našu plnú a bezvýhradnú podporu a spoluprácu. 

Ďalej sa k veci vyjadrovať nechcel, keďže prebieha vyšetrovanie.

Správu rozširujeme.

