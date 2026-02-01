Prvá predpoveď na jar: Polárny vír je natiahnutý, čaká nás počasie ako na hojdačke

Podľa najnovších numerických modelov môže v tomto období dôjsť k výraznému oslabeniu až rozpadu polárneho víru, čo ovplyvní počasie v Európe aj v Severnej Amerike. Príčinou je prebiehajúce stratosférické otepľovanie, známe ako náhle stratosférické oteplenie (SSW).
Tento jav narúša stabilitu polárneho víru, deformuje ho a môže viesť k jeho rozpadu, čo má následne výrazný vplyv na počasie v miernych zemepisných šírkach. Správu, ktorá sa venuje prvej predpovedi počasia na začiatok meteorologickej jari, priniesol portál iMeteo.
Polárny vír ovplyvní nástup jari
Polárny vír za bežných okolností udržiava veľmi studený vzduch uzavretý nad polárnymi oblasťami. Ak je však narušený, chladný arktický vzduch sa môže rozlievať ďaleko na juh.
Prvé prejavy oslabovania polárneho víru sú v tejto chvíli citeľné najmä v Severnej Amerike, kde následkom jeho natiahnutia a deformácie teploty v niektorých oblastiach klesli o viac než 15 °C pod dlhodobý priemer.
V nasledujúcich 8 až 10 dňoch sa očakáva, že arktický vzduch bude naďalej prenikať hlbšie do južnejších oblastí, čo môže ovplyvniť aj nástup meteorologickej jari. Zvyšuje sa riziko zimných víchric, sneženia a výrazných teplotných výkyvov.
Medzi typické prejavy rozpadajúceho sa polárneho víru patrí striedanie studených a miernejších epizód, výrazné tlakové kontrasty a zvýšená premenlivosť počasia. Najvýraznejšie dôsledky tohto javu by sme mali pocítiť koncom februára a v prvej polovici marca.
Pomalý nástup jari, častejšie vpády chladného vzduchu a kolísanie teplôt
Pre Európu to môže znamenať návrat chladnejšieho počasia vrátane neskorých snehových zrážok v niektorých oblastiach aj v tých regiónoch, kde by za bežných okolností už mala pomaly dominovať jar.
Pravdepodobný je návrat chladného počasia aj po oficiálnom začiatku meteorologickej jari, čo znamená neistý prechod zo zimy do jari.
Polárny vír ovplyvní počasie v prvých jarných týždňoch, skôr než návrat silnej zimy však meteorológovia očakávajú pomalší nástup jari, častejšie vpády chladného vzduchu a výrazné kolísanie teplôt v období, keď by už normálne prevládali vyššie hodnoty.
Nahlásiť chybu v článku