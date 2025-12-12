Prvá návšteva bude v tradičnom duchu: V januári na Slovensko príde dezignovaný český premiér Andrej Babiš

Dezignovaný český premiér Andrej Babiš absolvuje svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu 8. januára 2026 tradične na Slovensku. Informovalo o tom jeho hnutie ANO na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
„Teším sa na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu, ktorá 8. januára povedie tradične na Slovensko,“ citovalo hnutie ANO svojho šéfa v príspevku na Facebooku. Presný program zatiaľ nie je známy.
Babiš vo štvrtok prvýkrát od svojho vymenovania odletel do Bruselu na stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, belgickým premiérom Bartom De Weverom a predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Cieľom cesty bolo podľa neho pracovné rokovanie a nebola to preto oficiálna návšteva.
