Prvá adventná nedeľa v znamení pokoja. Viki Ráková odhalila rodinnú pohodu so svojimi synmi

Vianočný čas sa naplno rozbehol a mnohí známi ľudia sa už delia o svoje prvé sviatočné momenty.
Medzi nimi je aj herečka Viki Ráková, ktorá sa podelila o intímnu domácu atmosféru a ukázala, ako to u nich vyzerá počas prvého adventného víkendu. Na Instagrame, kde zverejnila sériu fotografií, zachytáva vianočnú výzdobu, adventný veniec a rodinnú pohodu.
Atmosféra plná svetielok a tradícií
Viki Ráková si dala záležať na tom, aby jej domov pôsobil teplo a útulne. Dominantou výzdoby je adventný veniec z čerstvých zelených vetvičiek ozdobený bobuľami a bielymi sviecami, ktoré vytvárajú jemné, mäkké svetlo. Na stole stojí aj keramická dekoratívna krčahová váza s tradičným motívom, pri nej drobné domčeky a sviečky v rôznych výškach, ktoré dotvárajú sviatočnú kompozíciu.
K týmto záberom herečka pridala jednoduchý, výstižný popis „1. advent“, ktorým vystihla celú náladu fotografií. Na niektorých snímkach sa objavujú aj jej dvaja synovia, ktorí svojou prirodzenou prítomnosťou dodávajú celému momentu ešte viac rodinnej atmosféry.
V pozadí visia rodinné fotografie v drevených rámoch, obklopené jemnými svetielkami, ktoré dodávajú miestnosti ešte intímnejšiu atmosféru. Na poličkách a v rohoch nechýbajú drobné vetvičky, šišky a malé vianočné dekorácie v prírodnom duchu, čo spolu vytvára pokojný, tradičný obraz adventného začiatku.
