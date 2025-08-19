Protikorupčná jednotka sa obula do záchrankového tendra: ÚBOK preveruje, či bolo všetko v poriadku

Postup pri tendri na záchranky už preveruje aj protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Informuje o tom portál TV noviny, podľa ktorého si príslušníci ÚBOK dnes (19. 8.) mali od Operačného strediska ZZS vyžiadať dokumenty, ktoré s tendrom súvisia.
Nedávno sa o prípad začala zaujímať aj Generálna prokuratúra. Maroš Žilinka, generálny prokurátor, oznámil, že dal záchrankový tender preveriť.
Tender sa stal terčom kritiky najmä pre viaceré podozrenia z netransparentnosti či nedodržania zákonných postupov. Kritizovala ho opozícia, ale aj premiér Robert Fico či jeho koaličný partner Andrej Danko, ktorí volali po jeho zrušení.
