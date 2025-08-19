K internetu sa dostanú aj znevýhodnení študenti. Štát zainvestuje takmer 24 miliónov do internetových služieb

Foto: SITA

Tomáš Mako
TASR
Ministerstvo investícií podporí znevýhodnených študentov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR cez výzvu podporí sumou takmer 24 miliónov eur internetové služby pre 48 000 znevýhodnených študentov cez poukážky na dva roky.

Informovali o tom na brífingu štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš, prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo a prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.

Správu aktualizujeme.

