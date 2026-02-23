Prokurátor pre obžalovaného Bombica navrhuje nepodmienečný trest väzenia

Foto: TASR (Martin Baumann)

Tomáš Mako
TASR
Podľa prokurátora sa podarilo preukázať, že Bombic sa dopustil všetkých skutkov obžaloby.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa začal v pondelok v prípade s Danielom Bombicom, obžalovaným z extrémistických trestných činov, po ukončení dokazovania prednes záverečných rečí.

Prokurátor Michal Stanislav navrhol obžalovaného uznať za vinného a uložiť mu trest odňatia slobody v dolnej hranici zákonom ustanovenej trestnej sadzby so zaradením do výkonu trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Podľa jeho názoru sa vzhľadom na vykonané dokazovanie v priebehu hlavného pojednávania podarilo v dostatočnej miere preukázať, že  Daniel Bombic sa dopustil všetkých skutkov obžaloby.

Prejavy extrémizmu

Prokurátor zastáva názor, že obžalovaný využíval gesto OK v súvislosti s pravicovým extrémizmom. To sa podľa neho podarilo preukázať vykonanými dôkazmi či výpoveďou znalca Mateja Medveckého.

V prípade publikácie Protokoly sionských mudrcov išlo podľa prokurátora zo strany Daniela Bombica o propagáciu diela obsahujúceho extrémistickú ideológiu. Podľa Stanislava zároveň nemožno hovoriť o jednorazovom či ojedinelom konaní.

Čo sa týka konania voči poškodenému Michalovi Štromajerovi, zo strany obžalovaného išlo podľa prokurátora o ponižovanie a zastrašovanie. Stanislav doplnil, že sa nepodarilo objektívne preukázať, že by konflikt s obžalovaným začal Štromajer. Prokurátor tiež konštatoval, že podmienečný trest pre Daniela Bombica by vzhľadom na generálnu prevenciu nebol dostatočný.

Zástupkyňa poškodeného Štromajera navrhla uložiť Danielovi Bombicovi primeraný trest. Podotkla, že obžalovaný nepoprel skutok voči Štromajerovi.

Daniel Bombic čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločinu rozširovania extrémistického materiálu, prečinu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania, pokračovacieho prečinu nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Týchto skutkov sa mal podľa obžaloby dopustiť zverejňovaním príspevkov na internete prostredníctvom komunikačných platforiem.

Obžalovaný trvá na svojej nevine. Tvrdí, že žiadny zo skutkov obžaloby nie je trestným činom.

