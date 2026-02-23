Podporovatelia mu tlieskali v súdnej sieni: Bombic stojí opäť pred sudkyňou, prišli aj politici a známe tváre

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
Daniela Bombica podporili Kotlár, Ševčík aj Laššáková.

Na Špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie s extrémistom Danielom Bombicom. Pri príchode do súdnej siene ho skupina podporovateľov privítala potleskom.

O priebehu informoval Denník N, podľa ktorého sa na súd dostavili aj viaceré známe tváre z politického a verejného života. Podporiť obžalovaného prišiel splnomocnenec vlády a poslanec SNS Peter Kotlár, nezaradený poslanec a bývalý policajný generál Ivan Ševčík, ako aj europoslankyňa za Smer Judita Laššáková.

V pojednávacej miestnosti bol prítomný aj spevák skupiny Zóna A Peter „Koňýk“ Schredl a herec a spevák Rastislav Rogel, ktorý patrí medzi výrazné postavy slovenskej ultrapravicovej scény.

Sudkyňa musela zasiahnuť

Ešte pred začiatkom pojednávania sudkyňa Eliška Šnajderová rozhodla o vylúčení zakladateľa Občianskeho tribunálu Jozefa Klányiho zo súdnej siene. Ten podľa informácií z pojednávania hlasno žiadal okamžité prepustenie obžalovaného na slobodu, podobne ako počas predchádzajúceho termínu. Súd tak musel riešiť aj narušenie poriadku ešte pred samotným otvorením pojednávania.

Foto: TASR – Martin Baumann

Bombic je stíhaný väzobne

Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, obhajcu obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac