Podporovatelia mu tlieskali v súdnej sieni: Bombic stojí opäť pred sudkyňou, prišli aj politici a známe tváre

Na Špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie s extrémistom Danielom Bombicom. Pri príchode do súdnej siene ho skupina podporovateľov privítala potleskom.
O priebehu informoval Denník N, podľa ktorého sa na súd dostavili aj viaceré známe tváre z politického a verejného života. Podporiť obžalovaného prišiel splnomocnenec vlády a poslanec SNS Peter Kotlár, nezaradený poslanec a bývalý policajný generál Ivan Ševčík, ako aj europoslankyňa za Smer Judita Laššáková.
V pojednávacej miestnosti bol prítomný aj spevák skupiny Zóna A Peter „Koňýk“ Schredl a herec a spevák Rastislav Rogel, ktorý patrí medzi výrazné postavy slovenskej ultrapravicovej scény.
Sudkyňa musela zasiahnuť
Ešte pred začiatkom pojednávania sudkyňa Eliška Šnajderová rozhodla o vylúčení zakladateľa Občianskeho tribunálu Jozefa Klányiho zo súdnej siene. Ten podľa informácií z pojednávania hlasno žiadal okamžité prepustenie obžalovaného na slobodu, podobne ako počas predchádzajúceho termínu. Súd tak musel riešiť aj narušenie poriadku ešte pred samotným otvorením pojednávania.
Bombic je stíhaný väzobne
Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného Bombica. Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli zamietol návrh Davida Lindtnera, obhajcu obvineného Daniela Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku.
