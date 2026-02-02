Projekt Fórum rieši polícia: Dotácie združenia Marty Šimečkovej vyšetruje protikorupčná jednotka

Foto: Reprofoto, Facebook.com (Nadácia Zastavme korupciu) / ilustračné, Pexels

Michaela Olexová
SITA
Na stránku upozorňovala na jeseň aj samotná Nadácia Zastavme korupciu, a to z analýz faktúr, ktoré jej po niekoľkých týždňoch čakania sprístupnilo ministerstvo spravodlivosti.

Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit.

To, či matka opozičného lídra Michala Šimečku (PS) spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc.

Mali si nechávať dvojmo preplácať tie isté položky

Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry.

Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Ide napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.

Nadácia spresnila, že z auditu vyplýva napríklad to, že organizácia si len za prerábku webovej stránky uplatnila spolu takmer 12 500 eur na dvoch rezortoch.

Na stránku upozorňovala na jeseň aj samotná Nadácia Zastavme korupciu, a to z analýz faktúr, ktoré jej po niekoľkých týždňoch čakania sprístupnilo ministerstvo spravodlivosti.

„Rovnako sme upozornili na to, že Šimečkovej združenie si z ministerstva uplatnilo takmer celú sumu na organizáciu podujatia, aj keď v tom čase bola silná covidová vlna a celá jeho dramaturgia bola napokon oveľa skromnejšia a bez medzinárodnej účasti,“ dodala nadácia.

Kontrola tiež ukázala, že Puková a Šimečková si dvojnásobne uplatnili faktúry za tlmočenie, zhotovenie obrazových záznamov či prípravu bulletinov. Trojnásobne si uplatnili zase faktúry na prenájom priestorov Starej tržnice v Bratislave, kde sa fórum konalo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Matka Šimečku prehovorila: Proti auditu podali námietky, no neboli zohľadnené. Ficove slová sa vraj nepotvrdili

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac