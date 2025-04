Pročko mal napadnúť poslankyňu, polícia prípad uzavrela: Žiadajú zverejnenie videa, Matovičov poslanec sa bráni

Poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Pročko (Slovensko, Za ľudí, KÚ) sa mal ešte začiatkom decembra 2024 hrubo správať voči poslankyni Paule Puškárovej (Hlas-SD). Upozornila na to koaličná strana Hlas-SD. Pročko dané tvrdenia odmietol. Strana dokonca ma Pročka podala trestné oznámenie. Polícia prípad medzitým uzavrela.

Svedkom incidentu bol poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa, ktorý sa v tomto prípade zastal koaličnej poslankyne. Spolu s poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou nahral video, v ktorom popisuje, čo sa stalo. Keďže je vyšetrovanie už uzavreté, Krúpa žiada zverejnenie spomínaného záznamu, aby si ľudia spravili vlastný názor.

Len priestupok

„Ako som prichádzal do poslaneckej garáže, tak som videl scénu, ako Pročkove auto stojí a blokuje auto pani poslankyne Puškárovej, on stál pred tým autom a nehoráznym spôsobom na ňu kričal. Keď som to zbadal, tak som naňho zakričal, Jožo, čo to robíš? Ďalej kričal, ale rýchlo nastúpil do auta a odišiel. Ona, chudera, bola úplne vyľakaná, stála tam a hovorila: Prečo na mňa takto kričíte, prečo ste takto agresívny?“ povedal Krúpa a dodal, že Puškárová mala v aute dve malé deti, jedno malo štyri roky a druhé dva roky. Poslanec Pročko by mal podľa neho niesť za takéto správanie následky.

Pročkovo správanie nakoniec podľa polície nie je trestný čin. Trestné oznámenie odovzdali Okresnému úradu Bratislava I, kde sa vec bude ďalej riešiť len ako priestupok, potvrdila pre Aktuality hovorkyňa bratislavskej polície Katarína Bartošová.

Poslancovi sa to však stále nepáči a tvrdí, že nespravil ani priestupok. „Pri východe z garáže mi do protismeru minulý týždeň vybehlo auto. Prudko som zabrzdil a strhol volant doprava. Po príchode k autu, ktoré mala pani poslankyňa už zaparkované, naozaj v aute bolo dieťa. Povedal som pani poslankyni, že si mohla zabiť dieťa. Ona mi odpovedala, že v ceste mala dodávku. Sadol som do auta a odišiel. Krúpa tam vôbec nebol,“ uviedol Pročko po incidente.