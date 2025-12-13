Problém na palube zastavil let Ryanairu: Pilot musel núdzovo pristáť, cestujúci skončili na inom ostrove

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Ryanair musel pre poruchu predčasne ukončiť let.

Dovolenkový návrat z Kanárskych ostrovov do Británie sa pre desiatky cestujúcich zmenil na nečakanú zachádzku. Lietadlo spoločnosti Ryanair, ktoré smerovalo z Fuerteventury do Bristolu, muselo počas letu náhle zmeniť trasu a núdzovo pristáť na inom ostrove.

O incidente informoval britský denník Mirror s odvolaním sa na verejne dostupné letové záznamy. Tie potvrdzujú, že let FR1667 sa dostal do problémov približne po hodine a pol letu nad Atlantikom.

Stroj sa otočil späť nad Atlantikom

Boeing 737 odštartoval z Fuerteventury bez akýchkoľvek komplikácií a spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by sa let nemal skončiť v Británii. Po čase však lietadlo začalo krúžiť nad oceánom a následne zmenilo kurz späť ku Kanárskym ostrovom. Posádka nahlásila technický problém a požiadala o okamžitý návrat na najbližšie vhodné letisko.

Ilustračná foto: Pexels

Lietadlo napokon bezpečne pristálo na Lanzarote. Podľa dispečerov bol dôvodom prerušenia letu výpadok časti palubných toaliet, ktorý znemožnil pokračovanie v plánovanej trase. „Letová posádka na linke z Fuerteventury do Bristolu požiadala o návrat na Lanzarote pre problémy s niektorými toaletami. Pristátie prebehlo bez komplikácií,“ uviedli na sociálnej sieti X.

Aerolínia zatiaľ bez vysvetlenia

Spoločnosť Ryanair zatiaľ neuviedla, či bolo lietadlo po pristátí schopné pokračovať v lete ani akým spôsobom vyriešila situáciu cestujúcich. Nie je tak známe, či boli presmerovaní na iný spoj alebo museli čakať na náhradné lietadlo.

