Prípravy na stretnutie Putina a Trumpa prebiehajú, potvrdilo Rusko. Podľa Peskova nikto z nich nechce strácať čas

Rusko tvrdí, že prípravy na summit Putina a Trumpa prebiehajú.

Prípravy na summit ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa naďalej prebiehajú, uviedol v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov krátko nato oznámil, že termín stretnutia lídrov ešte nie je stanovený. Vyžaduje si dôkladnú prípravu, ani Putin, ani Trump nechcú mrhať časom, povedal Peskov.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump minulý týždeň po telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na stretnutí v Budapešti, ktoré by sa podľa neho mohlo konať do dvoch týždňov. Trump v utorok vyhlásil, že nestojí o schôdzku, ktorá by bola zbytočná, a že nechce strácať čas. Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu v ten istý deň agentúre Reuters povedal, že summit lídrov USA a Ruska sa v najbližšej dobe neplánuje.

„Nikto nechce strácať čas – ani prezident Trump, ani prezident Putin,“ reagoval Peskov na vyjadrenia amerického prezidenta, ktorý v poslednom čase opakovane vyjadroval nespokojnosť s prístupom šéfa Kremľa za to, že odmieta pristúpiť na prímerie vo vojne na Ukrajine. Trumpovi sa podľa AFP nepodarilo presvedčiť Putina, aby ustúpil od svojich maximalistických požiadaviek.

Hovorca Dimitrij Peskov, Foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Termín je v nedohľadne

„Hovoríme, že prípravy na summit pokračujú,“ povedal bez ďalších podrobností Riabkov podľa agentúry TASS. Rovnako sa krátko predtým vyjadril aj maďarský premiér Viktor Orbán.

Námestník šéfa ruskej diplomacie tiež obvinil nemenovaných neprajníkov, že sa snažia vyvolať dojem, že situácia ohľadom summitu sa v poslednom čase zmenila.

„Termíny summitu zatiaľ nie sú stanovené, je potrebné sa na tom ešte dohodnúť, predtým sa treba dôkladne pripraviť a to si vyžaduje čas,“ zopakoval Peskov.

Dohoda podľa Riabkova zatiaľ nie je ani na stretnutí medzi ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a jeho americkým náprotivkom Marcom Rubiom. Trump po telefonáte s Putinom povedal, že ministri sa stretnú tento týždeň, aby summit prezidentov pripravili.

Stanica CNN ale v utorok informovala, že túto prípravnú schôdzku odložili. Dôvod nebol bezprostredne jasný, jeden zo zdrojov stanice ale povedal, že Rubio a Lavrov vyjadrili rozdielne očakávania ohľadnom možného ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.

