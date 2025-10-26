Pripravte si dáždnik aj čiapku: Slovensko čaká náhly obrat počasia. Víkend zakončí dážď, sneh aj vietor

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Vietor sa rozfúka a Tatry vybieli sneh.

Počasie sa opäť mení a jeseň ukazuje svoju chladnejšiu tvár. Nedeľa prinesie ochladenie, prehánky a v horských oblastiach dokonca aj sneh. Ak ste mali v pláne výlet do hôr, bude lepšie ostať v nižších polohách, pretože počasie sa tam môže zmeniť doslova v priebehu niekoľkých minút.

Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo bude počasie pod vplyvom studeného frontu, ktorý sa nad Slovensko nasúva od severozápadu. Tento front je spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou, za ktorou sa prechodne rozšíri výbežok tlakovej výše nad Alpy a Maďarsko.

Dáždnik sa opäť zíde

V nedeľu bude oblačno až zamračené, len miestami sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť. Žilinský kraj čakajú prehánky alebo dážď na viacerých miestach, inde sa zrážky vyskytnú len ojedinele. Na severe krajiny by mohlo spadnúť približne do 5 milimetrov zrážok.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Vo výškach nad 1 300 metrov nad morom sa dážď zmení na sneh. V Tatrách, Malej Fatre a na ďalších pohoriach môže do večera pribudnúť do 5 centimetrov nového snehu, takže v najvyšších polohách sa už začína ozývať príchod zimy.

Teploty pôjdu dolu a vietor zosilnie

Najvyššia denná teplota vystúpi len na 10 až 15 °C, v chladnejších oblastiach severu a stredného Slovenska sa udrží okolo 8 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov bude približne +1 °C, čo znamená, že na hrebeňoch už bude skutočne zimne.

Spočiatku bude vietor len slabý, no popoludní sa rozfúka juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa sa večer očakáva búrlivý vietor až víchrica, ktorá zníži pocitovú teplotu a môže znepríjemniť akýkoľvek pohyb v horách.

Jeseň sa lúči a zima klope na dvere

Nedeľa tak prinesie typické prechodné počasie, ktoré sa bude meniť z hodiny na hodinu. Kým v nížinách sa ešte dá užiť prechádzka medzi opadanými listami, hory sa už pomaly menia na zimnú krajinu. Ak túžite stráviť deň v prírode, vyberte si nižšie polohy, kde bude počasie o niečo priaznivejšie. Na hrebeňoch Tatier to bude skôr boj s vetrom a snehom než oddych v lone jesene.

