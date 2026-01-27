Pripravte sa na zmenu: Dnešné mierne teploty dlho nevydržia, počasie sa čoskoro zlomí a vrátiť sa môže aj sneh

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Počasie na Slovensku zostáva premenlivé.

Na Slovensku dnes pretrváva prechodné mierne oteplenie, ktoré sprevádza oblačné až zamračené počasie. Lokálne, najmä v ranných hodinách, sa vyskytuje aj hmla a výnimočne aj slabé zrážky. Celkový charakter počasia však zostáva nestály a naznačuje ďalšiu zmenu v nasledujúcich dňoch. Tá nebude až taká priaznivá, avšak pre aktuálne ročné obdobie adekvátnejšia. 

Podľa portálu iMeteo a aktuálnej predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa od juhozápadu do našej oblasti prechodne rozširuje nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu, zatiaľ čo od severozápadu až severu zasahuje okraj výškovej tlakovej níže. Práve súbeh týchto faktorov udržiava počasie bez výraznej stability.

Dnešok bude v znamení hmly a slabých zrážok.

Dnes má byť na väčšine územia oblačno až zamračené, miestami najmä dopoludnia hmlisto. Postupne sa môže lokálne zmenšovať oblačnosť, no výnimočne sa vyskytnú aj slabé zrážky. Spočiatku sa ojedinele môže tvoriť poľadovica.

Ilustračné foto: Pexels

Najvyššia denná teplota dosiahne 4 až 9 °C, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 2 °C. Na horách vo výške približne 1500 metrov nad morom sa očakáva teplota okolo -2 °C. Vietor bude slabý alebo sa vyskytne bezvetrie. Predpokladané množstvo zrážok nepresiahne 0,5 mm.

Hoci dnešné teploty podporujú topenie snehu, ide len o prechodný stav. Nad Európou sa naďalej udržiava rozsiahla masa chladného vzduchu, sústredená najmä nad Škandináviou a východnou Európou. Tá zostáva v dosahu strednej Európy a jej vplyv sa môže prejaviť pri zmene tlakových pomerov. Nad Slovenskom sa zároveň nachádza výrazné teplotné rozhranie, ktorého posun môže v krátkom čase priniesť citeľné ochladenie.

V ďalších dňoch sa očakáva návrat zimného počasia

V priebehu zajtrajška sa predpokladá postup tlakovej níže z oblasti Jadranského mora. Spočiatku sa na viacerých miestach objavia zrážky v podobe dažďa, no súčasne začne od severu až severovýchodu prenikať chladnejší vzduch. To vytvorí podmienky na postupnú zmenu zrážok na sneh.

Sneženie by sa malo najskôr objaviť na severnom a východnom Slovensku, neskôr aj v západných oblastiach vrátane Záhoria. V noci na štvrtok by sa sneženie mohlo rozšíriť na väčšinu územia Slovenska, s výnimkou Podunajskej nížiny. V ďalších dňoch sa očakáva pokračovanie ochladzovania a miestami aj návrat celodenných mrazov.

