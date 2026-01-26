Pripravte sa na mokrú zmenu: Mrazy poľavia, no odmäk prinesie topenie snehu a zhoršené podmienky

Slovensko čakajú dni, ktoré zmenia to, na čo ste si v poslednom období zvykli. Mrazy poľavujú, sneh sa začne rýchlo strácať a do popredia sa dostanú chodníky plné mlák, vlhko a sychravé počasie.
Ako upozorňuje portál iMeteo, počasie na našom území začne ovplyvňovať tlaková níž postupujúca z oblasti Álp. Slovensko sa dostane do teplého vzduchu, čo prinesie odmäk, oteplenie a sychravé počasie. Na mnohých miestach sa objaví dážď alebo mrholenie, sneženie sa udrží už len vo vyšších horských polohách.
Rána budú mokré, doprava aj chôdza budú náročnejšie
Najvýraznejšie dosahy pocítite hneď ráno. Namiesto tuhých mrazov bude dominovať dážď, rozmočený sneh a miestami kašovitý povrch. Vodiči by mali rátať s mokrými cestami, horšou viditeľnosťou a predĺženou brzdnou dráhou.
Denné teploty sa počas pondelka na celom území Slovenska udržia nad bodom mrazu, čo sa prejaví aj na pocitovej teplote a výbere oblečenia. Hrubé zimné bundy už nebudú nevyhnutné, no nepremokavé oblečenie sa stane novou povinnou výbavou.
V najchladnejších oblastiach stredného Slovenska vystúpia maximálne denné teploty približne na 2 °C, v najteplejších regiónoch môžu dosiahnuť až 8 °C. V ďalších dňoch sa očakáva pokračovanie oteplenia a lokálne aj hodnoty blízke 10 °C, čo výrazne urýchli topenie snehu.
Sneh sa bude rýchlo strácať, hory potrápi vietor
Odmäk podporí rýchle topenie snehovej pokrývky, ktorá sa na mnohých miestach držala niekoľko týždňov. V nižších polohách sa sneh stratí veľmi rýchlo, čo môže viesť k premočenej pôde a zvýšenému odtoku vody. Záhrady, polia aj lesné cesty budú rozbahnené.
Na horách treba počítať s ďalším rizikom. Fúkať bude južný až juhovýchodný vietor, ktorý nad pásmom lesa môže zosilnieť až na búrlivý vietor alebo víchricu. Pohyb v horských oblastiach si bude vyžadovať zvýšenú opatrnosť a dobré zváženie podmienok.
V Bratislave sa očakáva prevažne jasno a maximálna denná teplota dosiahne 7 °C. Košice zasiahnu prehánky a teplota dosiahne približne 3 °C. V Žiline a Martine bude oblačno s maximami okolo 4 °C. Nitra sa dostane na 6 °C, Prešov na 5 °C a Trenčín približne na 5 °C.
V Poprade sa objaví dážď a denná teplota 3 °C, Banská Bystrica dosiahne 4 °C a Trnava približne 6 °C. Najbližšie dni tak prinesú menej zimy a viac vody.
Zvyšok týždňa bude rozhodujúci
V priebehu ďalších dní by sa cez naše územie mohlo presúvať teplotné rozhranie, ktoré oddelí teplý vzduch od chladnejšieho. Práve jeho poloha rozhodne o tom, či budú zrážky vo forme dažďa alebo snehu. Aktuálne odhady naznačujú, že rozhranie by sa mohlo nachádzať nad stredným Slovenskom.
Západ krajiny by tak zostal v daždivom režime, zatiaľ čo na východe by sa mohlo opäť objaviť sneženie. Presná poloha rozhrania je však veľmi neistá a môže sa ešte meniť. Vývoj počasia v druhej polovici týždňa zostáva otvorený.
Aktuálne numerické modely zatiaľ viac naznačujú teplejší variant, no istota v predpovedi chýba. Výraznejšie ochladenie sa momentálne črtá až na začiatku februára, čo naznačujú aj dlhodobejšie výstupy modelov. Zima sa tak zo Slovenska síce dočasne stiahla, no jej návrat zatiaľ nemožno úplne vylúčiť.
