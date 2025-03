Prímerie na mori i prepustenie väzňov: Ukrajina je pripravená, takto by podľa Zelenského mali vyzerať kroky k mieru

Ukrajina je pripravená rokovať o mieri. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nikto nechce nekonečnú vojnu a nikto si neželá mier viac než Ukrajinci.

Uviedol to v statuse na sociálnej sieti X.

„Spolu s mojím tímom sme pripravení pracovať pod silným vedením prezidenta Trumpa na dosiahnutí trvalého mieru. Sme pripravení pracovať rýchlo, aby sa vojna skončila,“ odkazuje Zelenskyj.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025