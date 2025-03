V aute mu našli kokaín a zbraň, v europarlamente vypustil holubicu: Toto je možný náhradník budúceho ministra

Koaličný trojlístok už má údajne rokovať s Miroslavom Radačovským. Ten by sa mal stať náhradníkom za Rudolfa Huliaka, ktorého prezident Peter Pellegrini v stredu vymenuje za ministra cestovného ruchu a športu.

O rokovaniach hovoril podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar. Upozorňuje však, že stále existuje možnosť, že si Radačovský mandát neprevezme.

Ten ale podľa Denníka N potvrdil, že do parlamentu nastúpi, ak bude Huliak vymenovaný za šéfa rezortu.

Kto je Miroslav Radačovský?

Miroslav Radačovský v minulosti pôsobil ako sudca, neskôr nastúpil do Európskeho parlamentu, kam sa dostal na kandidátke ĽSNS a pôsobil ako nezaradený poslanec. V roku 2021 okolo neho vznikla strana Slovenský PATRIOT. Pred poslednými prezidentskými voľbami sa uchádzal o pozíciu hlavy štátu, svoju kandidatúru napokon stiahol.

Radačovský sa spája s viacerými kauzami. Ešte v roku 1999, keď pôsobil ako sudca, mu v aute našli 16,8 gramu päťdesiatpercentného kokaínu a nelegálne držanú podomácky upravovanú guľovú zbraň.

Do povedomia sa zapísal aj kauzou s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom. Prezident prehral súdky spor o pozemky, ktoré kúpil od realitky a súd uznal práva pôvodného vlastníka, ktorý, podľa jeho slov, pozemky nikdy nepredal. Radačovský vtedy ako sudca, ktorý v prípade rozhodol, Kiskovi odkázal, že ak by bol prezidentom on, vzdal by sa funkcie a ušiel by do Izraela alebo do USA.

Radačovský počas svojho pôsobenia v europarlamente vystupoval ako proruský poslanec, odmietol odsúdiť ruskú agresiu na Ukrajine a ukrajinského prezidenta Zelenského označil za „problém“. Pamätným sa stalo aj jeho vystúpenie o tom, že Európa potrebuje mier, kedy so slovami „Give peace a chance“ spod saka vytiahol živú holubicu a vypustil ju do parlamentu.

Nádejný Huliakov nástupca sa tiež zapísal vyhláseniami o homosexuáloch. Počas kandidatúry do europarlamentu v roku 2019 uviedol, že homosexualita je hendikep. V jednom zo svojich statusov nedávno uviedol, že má „rád aj homosexuálov, pretože na rozdiel od niektorých mužov neobťažujú a neubližujú ženám“.