Prímerie medzi USA a Iránom prináša nádej: Pellegrini hovorí o šanci na ukončenie eskalácie

Prezident SR Peter Pellegrini verí, že prímerie medzi USA a Iránom smeruje k znižovaniu napätia a ukončeniu vojenskej eskalácie v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu. Verí tiež, že nasledujúce dva týždne využijú všetky strany konfliktu na dosiahnutie mieru v tejto časti sveta.
Hlava štátu to vyhlásila na sociálnej sieti. „S veľkým uznaním vítam diplomatické úsilie pakistanskej diplomacie, ktoré, dúfam, smeruje k znižovaniu napätia a ukončeniu vojenskej eskalácie v celom regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu,“ vyhlásil Pellegrini.
Poďakovanie a nádej na mier
„Som vďačný všetkým, ktorí sa podieľajú a podieľali na sprostredkovaní tejto významnej dohody. Verím, že nasledujúce dva týždne využijú všetky strany konfliktu za pomoci medzinárodného spoločenstva na dosiahnutie skutočného a udržateľného mieru v tejto časti sveta,“ skonštatoval.
Prezident apeluje na to, aby sme sa do budúcnosti usilovali vyvarovať sa akýmkoľvek situáciám, ktoré „extrémne ohrozujú svetový poriadok, destabilizujú globálnu ekonomiku a spôsobujú utrpenie nevinným ľuďom“. Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.
