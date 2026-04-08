Prímerie medzi USA a Iránom prináša nádej: Pellegrini hovorí o šanci na ukončenie eskalácie

Reprofoto: Facebook/Peter Pellegrini

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Pellegrini verí v upokojenie situácie.

Prezident SR Peter Pellegrini verí, že prímerie medzi USA a Iránom smeruje k znižovaniu napätia a ukončeniu vojenskej eskalácie v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu. Verí tiež, že nasledujúce dva týždne využijú všetky strany konfliktu na dosiahnutie mieru v tejto časti sveta.

Hlava štátu to vyhlásila na sociálnej sieti. „S veľkým uznaním vítam diplomatické úsilie pakistanskej diplomacie, ktoré, dúfam, smeruje k znižovaniu napätia a ukončeniu vojenskej eskalácie v celom regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu,“ vyhlásil Pellegrini.

Poďakovanie a nádej na mier

„Som vďačný všetkým, ktorí sa podieľajú a podieľali na sprostredkovaní tejto významnej dohody. Verím, že nasledujúce dva týždne využijú všetky strany konfliktu za pomoci medzinárodného spoločenstva na dosiahnutie skutočného a udržateľného mieru v tejto časti sveta,“ skonštatoval.

Prezident apeluje na to, aby sme sa do budúcnosti usilovali vyvarovať sa akýmkoľvek situáciám, ktoré „extrémne ohrozujú svetový poriadok, destabilizujú globálnu ekonomiku a spôsobujú utrpenie nevinným ľuďom“. Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac