Hormuzským prielivom preplávali prvé lode: Ich bezpečný prechod je kľúčový, uviazlo tam 200 tankerov

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Hormuzským prielivom od začiatku prímeria preplávali prvé plavidlá.

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) začala po oznámení prímeria na Blízkom východe pracovať na zaistení bezpečnej plavby lodí cez Hormuzský prieliv, uviedol v stredu jej generálny tajomník Arsenio Dominguez. Podľa agentúry AFP úžinou pri pobreží Iránu preplávali od vyhlásenia prímeria v stredu prvé lode, informuje TASR.

Otvorenie Hormuzského prielivu je súčasťou dohody o dvojtýždňovom zastavení útokov medzi USA, Izraelom a Iránom, ktorú v noci na stredu oznámil Pakistan.

Bezpečnosť je prvoradá

„Už spolupracujem s príslušnými stranami na zavedení vhodného mechanizmu, ktorý zaistí bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv,“ vyhlásil šéf IMO, organizácie zodpovednej za bezpečnosť medzinárodnej lodnej dopravy, jej ochranu a prevenciu znečistenia. Dominguez súčasne zdôraznil, že teraz je prioritou zaistiť taký presun lodí z oblasti, ktorý zaručí bezpečnosť plavby.

Foto: Flickr (eutrophication&hypoxia)

Teherán uviedol, že súhlasil so zaistením bezpečného tranzitu cez prieliv, ktorý prakticky uzavrel po tom, čo proti nemu USA a Izrael spustili 28. februára útoky. Podľa Teheránu bude plavba cez túto strategickú úžinu prebiehať v koordinácii s iránskou armádou a s „náležitým zohľadnením technických obmedzení“.

Americký prezident Donald Trump v kontexte dohodnutého prímeria tiež prisľúbil, že USA pomôžu zvládnuť nápor v Hormuzskom prielive. V oblasti pre pôvodnú blokádu uviazlo podľa analytickej firmy Kpler 200 ropných tankerov.

Agentúra AFP s odvolaním sa na monitorovaciu spoločnosť MarineTraffic medzičasom informovala, že Hormuzským prielivom od začiatku prímeria preplávali prvé plavidlá.

Kríza ustupuje, pravidlá sa menia: Nafta zo Slovenska opäť potečie do okolitých krajín, ropná núdza…

