Prilba na svahu bude povinná do 18 rokov: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona, toto sa mení

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o Horskej záchrannej službe (HZS). Prináša viaceré zmeny. Upravuje sa napríklad veková hranica pre povinné nosenie prilby na lyžiarskych tratiach zo súčasných 15 na 18 rokov. Novela má tiež zefektívniť HZS a zároveň má zabrániť zneužívaniu jej názvu a znaku.
„Cieľom je reagovať na viaceré problémy z aplikačnej praxe vrátane zabránenia zneužívania označenia HZS a jej znaku. V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov HZS a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov HZS služby, ako aj osôb odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti je jedným z predpokladov úspešného výkonu záchrany v horách. Zároveň sa precizujú úlohy a oprávnenia HZS,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra, ktoré za novelou stojí.
Novela tiež zriaďuje stavovskú organizáciu Národná asociácia horských záchranárov. „Jej úlohou bude vykonávať odbornú spôsobilosť mimo horských oblastí s použitím lanových techník a hájiť záujmy svojich členov,“ doplnil rezort s tým, že členstvo v nej má byť dobrovoľné. Asociácia by mala tiež podľa neho vydávať pokyny upravujúce požiadavky na bezpečnosť pri horskej vodcovskej činnosti. „Cieľom je zaviesť jednotnosť niektorých postupov pri výkone horskej vodcovskej činnosti a predchádzať prípadným pochybeniam na strane horských vodcov,“ priblížil.
Dočasný náborový príspevok
Úprava zároveň rozširuje rozsah horskej vodcovskej činnosti o vedenie kurzov technickej pomoci v horách. Precizujú sa ňou i ustanovenia týkajúce sa terénu, v ktorých sa horská vodcovská činnosť vykonáva. Po novom by sa tiež vo vymedzených lokalitách pri záchrannej činnosti s použitím lanovej či horolezeckej techniky mala vyžadovať odborná spôsobilosť obdobne, ako ju majú záchranári v horských oblastiach. HZS by zároveň pri záchrannej činnosti a monitoringu horských oblastí mohla podľa návrhu používať bezpilotné lietadlá.
Poslanci schválili tiež pozmeňujúci návrh k novele, ktorý upravuje zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Rieši dočasný náborový príspevok. Po novom ho bude možné priznať policajtovi v prípravnej štátnej službe, ktorý sa prvýkrát prijme do služobného pomeru do 31. decembra 2026, nie 31. decembra 2025.
„Predĺženie lehoty určenej na prvé prijatie do služobného pomeru policajta o jeden rok do 31. decembra 2026 sa navrhuje z dôvodu opodstatnenia a významu tohto motivačného nástroja. Prax ukázala, že dočasný náborový príspevok značnou mierou prispieva k zvýšeniu záujmu nových policajtov o nástup a zotrvanie vo výkone služby,“ odôvodňuje sa v návrhu.
