Pridaj 1 čiaru, aby vzniklo 200: Jednoduchá hádanka rozhádala ľudí. Nedokážete ju vyriešiť ani vy

Foto: Screen TikTok (athomewithjennieandnick)

Zuzana Veslíková
Pravdepodobne si poviete, že je to hlúposť.

Radi si lámete hlavu nad hádankami, ktoré dokážu rozhnevať ľudí na internete? Objavili sme pre vás jednu takú. 

Na TikToku už niekoľko rokov koluje virálna hádanka a mnohí si s ňou nevedia dať rady. Znie veľmi jednoducho – na papieri sú napísané dve číslice „100“ pod sebou. A vašou úlohou je pridať jednu čiaru tak, aby ste z nich spravili 200.

@pokegemz1 Can you those this genius level challenge? #challenge #math #genius #tiktokgame #pokegrmzart ♬ Say So (Instrumental Version) [Originally Performed by Doja Cat] – Elliot Van Coup

Nič z toho nie je správne

Videá, ktorých nájdete obrovské množstvo, ukazujú ľudí, ktorí si nad hádankou lámu hlavu a skúšajú všeličo. Napríklad dokresliť znamienko plus, ktoré sa ale skladá z dvoch čiar, či systém obabrať a nakresliť plusko jedným ťahom. No to nie je správne. Našli sa aj kreatívne duše, ktoré skúsili prepísať jednotku na číslo dva. No ani to nie je riešenie.

V skutočnosti nejde o matematickú hádanku, ako by sa na prvú mohlo zdať. Jej riešenie spočíva v tom, že z prvej číslice „1“ spravíte písmeno „T“, teda dokreslíte čiaru na ňu. Tak nám vznikne „Too 100“, čo keď vyslovíme v angličtine nahlas, znie ako „Two 100“, čo môžeme voľne preložiť ako dvakrát sto, alebo slovíčko „Too“ v preklade znamená aj „Tiež“, takže „Tiež 100“, čo vlastne evokuje, že sa na obrázku nachádzajú dve stovky. No nie všetci ľudia sú s týmto rozlúštením hádanky spokojní.

@athomewithjennieandnick Add 1 line to make 200 #puzzle #riddle #brainteaser ♬ original sound – At Home with Jennie and Nick

Tieto odpovede by mohli fungovať lepšie

„Funguje to iba v hovorenom jazyku, odpoveď nie je správna, ak sa pozrieme na písanú otázku,“ ohradil sa jeden z množstva kritických komentujúcich.

Logickejšou odpoveďou by bolo nakresliť jednu dlhú čiaru pod obe stovky, čo by znamenalo ich sčítanie a práve s touto myšlienkou prišli viacerí. Iní navrhli napísať pred prvú paličku ďalšiu, z čoho by vzniklo „II 00“, teda rímska číslica dva a dve nuly. Ak vám napadla jedna z týchto možností, určite nemôžeme povedať, že nemáte pravdu.

