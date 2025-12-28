Cudzinec ochutnal horalky a ich chuť ho prekvapila: Keď dal do úst známu sladkosť, zatváril sa kyslo

Koľko bodov z desiatich by ste horalkám dali vy?

Možno to veľmi dobre poznáte – vyberiete sa v zahraničí na nákup obyčajných potravín a strávite dlhé minúty obdivovaním sortimentu, aký u nás doma nemáme. A aj ochutnávanie nových sladkostí môže byť zážitkom samým osebe. Tiktoker, ktorý si hovorí @Tariqokayy sa rozhodol postupne ochutnávať jedlo z celého sveta. Okúsil niekoľko obľúbených slovenských pochúťok a jeho názor na ne vás dostane. 

Ochutnal sladkosti z Poľska, Česka a vo viacerých videách ukazuje aj tie naše slovenské. Vo svojej úplne prvej ochutnávke týchto „šmakocín“, ktorú videlo cez 200-tisíc ľudí, samozrejme, nechýbali horalky. Opísal, že každé jedno sústo chutí ako arašidové maslo, vyzdvihol ich chrumkavosť a udelil im 8,5 bodu z 10. Veríme, že ak by si dal horalky s príchuťou arašidového masla, jeho hodnotenie by mohlo byť ešte vyššie.

@tariqokayy Which ones did I miss? #slovakfood #slovakia🇸🇰 #slovakia #tiktokslovakia #czechfood ♬ original sound – Tariqokayy

Slovákov pobúrilo, že si dal piškóty len tak

Následne dal do úst sústo tatraniek a zostal totálne zaskočený. Natoľko, že im dal vyšší počet bodov, než horalkám, a to až 9/10.

Debatu medzi Slovákmi v komentároch rozprúdili najmä piškóty, ktoré tiktoker ochutnal len tak, bez ničoho. Nezachutili mu a vytkol im, že nemajú žiadnu chuť. Viacerí mu vysvetlili, že nejde o sladkosť, ktorú by sme bežne vyjedali z vrecka, ale že sa používajú napríklad na prípravu dezertov.

V inom zo svojich videí siahol po chrumkách, pri ktorých ho opäť prekvapila výrazná arašidová chuť, dokonca ju nazval explóziou. Priznal, že mu chutia a dal im 8 bodov z 10.

@tariqokayy Give me more recommendations! #slovakfood #slovakia🇸🇰 #slovakia #tiktokslovakia #czechfood ♬ original sound – Tariqokayy

V komentároch pod videami tiktokera reagovali aj mnohí Slováci a odporučili mu, čo ďalšie má ochutnať. Niekto spomenul keksík mäta, ktorý dokáže aj Slovákov rozdeliť na dva tábory, no našli sa aj takí, ktorí mu, ako inak, odporučili alkohol, konkrétne borovičku.

Nechýbala ani tradičná debata, do ktorej sa zapojili s našimi českými susedmi a dohadovali sa, ktoré sladkosti komu vlastne patria.

