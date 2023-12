Prichádza nová snehová nádielka, do večera môže napadnúť až 30 cm snehu. Týka sa to týchto častí Slovenska

Pripravte sa na to, že na Slovensku začne intenzívnejšie snežiť. Do večera môže napadnúť až 30 cm čerstvého snehu, netýka sa to však celého územia, informuje iMeteo.

Za zhoršenie počasie aj na našom území môže tlaková níž Zoltán, na Slovensku sa to prejaví snežením na severe. V priebehu popoludnia, vo štvrtok 21. decembra, naberie na intenzite. Týka sa to najmä vyšších polôh severného Slovenska, kde začne postupne intenzívne snežiť, popoludní už má snehová pokrývka pribúdať pomerne rýchlo. Ak budete na cestách, pozor najmä na prejazd cez horské priechody.

Na západe búrky

Očakáva sa, že napadne do 20 cm nového snehu, a to najmä v oblasti Malej a Veľkej Fatry, v oblasti Nízkych Tatier napadne až do 30 cm snehu. Najvýraznejšia intenzita sneženia má byť medzi 17:00 až 22:00, sneh môže padať rýchlosťou až 5 cm na hodinu. Na západe Slovenska to však nehrozí, v tejto oblasti sa môžu, naopak, objaviť búrky, avšak nie snehové.