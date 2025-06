Prichádza ďalšia dávka tropického šialenstva: Teploty budú denne stúpať, vo štvrtok môže padnúť ďalší rekord

Letné počasie sa naplno vracia. Po miernom ochladení sa na celom území opäť začnú prejavovať vysoké teploty, ktoré budú z dňa na deň výraznejšie. Meteorológovia varujú, že pred nami je ďalšia séria horúcich dní, ktoré vyvrcholia extrémnymi hodnotami.

Podľa portálu iMeteo sme už počas nedele zaznamenali návrat tropických teplôt. VV Dolných Plachtinciach namerali popoludní 33,6 °C, čo je len predzvesť toho, čo nás čaká v najbližších dňoch. Tlaková výš zasahujúca od severozápadu sa postará o to, že horúčavy budú ešte intenzívnejšie.

V pondelok budú teploty rozdelené

Počas noci sa nad severovýchodnou časťou Slovenska očakáva prechod slábnuceho studeného frontu, ktorý k nám postupuje z Poľska. Tento front však výraznú zmenu neprinesie. Ochladenie sa dotkne najmä východnej polovice krajiny, kde budú teploty o niečo miernejšie než na juhu a západe.

Pondelňajšie teploty budú podľa regiónov značne rozdielne. Najteplejšie bude na juhu Slovenska, kde môžu teploty vystúpiť až na 31 °C. Na juhovýchode sa maximá zastavia tesne pod hranicou 30 °C. Vo väčšine ostatných oblastí sa očakávajú hodnoty okolo 30 °C.

O niečo chladnejšie bude na severe, v oblasti Horehronia a tiež v Prešovskom kraji. Tam sa denné maximá budú pohybovať medzi 20 až 25 °C. Vo vyšších polohách, približne vo výške 1500 metrov nad morom, sa očakáva teplota okolo 16 °C.

Vrchol horúčav príde vo štvrtok

Ak ste si na chvíľu vydýchli, veľmi dlho to nepotrvá. Počas pracovného týždňa budú teploty opäť rásť a vyvrcholenie ďalšej vlny horúčav sa očakáva vo štvrtok. Podľa predpovedí môže v niektorých južných okresoch teplota dosiahnuť až 37 °C.

Tieto vysoké hodnoty môžu predstavovať riziko pre zdravie, najmä pre deti, seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami. Dôležité je nezabúdať na dostatočný príjem tekutín, pobyt v tieni a obmedzenie fyzickej aktivity počas najteplejších hodín dňa.

Koniec týždňa prinesie búrky a možno aj úľavu

Dobrou správou je, že záver týždňa by mohol priniesť zmenu. Ochladenie síce nebude dramatické, no očakávajú sa búrky, ktoré by mohli aspoň krátkodobo znížiť teploty a priniesť vytúžené zrážky.

Zostáva však otázne, či budú búrky dostatočne intenzívne na to, aby zmiernili pretrvávajúce sucho. Situáciu bude potrebné ďalej sledovať. Najnovšie predpovede a vývoj počasia nájdete na stránkach odborných portálov.

Platia aj výstrahy

V južných okresoch Slovenska sa môže v pondelok popoludní vyšplhať teplota na 33 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha platí pre okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca.

Výstraha trvá od 14.00 h do 18.00 h. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,

fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornili meteorológovia.