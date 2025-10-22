Tisíce ďalších Slovákov môžu nakupovať v špeciálnom supermarkete: Otvorený je aj v noci, a aj počas sviatkov

Ilustračná foto: interez.sk

Martin Cucík
SITA
Najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku prichádza s ďalšou automatizovanou predajňou.

Banská Bystrica sa zaradila medzi slovenské mestá s nonstop predajňou potravín. Spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina slávnostne otvorilo na sídlisku Sásová automatizovanú predajňu vo formáte COOP Jednota 24/7.

Tempo SUPERMARKET na Rudohorskej ulici je treťou nonstop predajňou v rámci družstva a 21. tohto typu na Slovensku. Predajňa s rozlohou 635 m² prešla v roku 2025 modernizáciou, ktorá priniesla nové samoobslužné pokladnice a kamerový systém s umelou inteligenciou na zvýšenie bezpečnosti.

Banská Bystrica je pre nás strategickým miestom. Transformácia predajne na formát 24/7 reaguje na potreby moderného života a prináša flexibilitu nákupov kedykoľvek,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina Jozef Vahančík.

Cez deň s obsluhou, v noci nákup pomocou mobilnej aplikácie

Počas bežných otváracích hodín bude predajňa fungovať s obsluhou, po ich skončení sa prepne do režimu 24/7, kde zákazníci nakupujú prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub s QR kódmi pre vstup a platbu. Systém je bezhotovostný a monitorovaný bezpečnostnou službou.

Formát 24/7 nie je určený len pre mladých, pravidelne ho využívajú všetky vekové kategórie,“ povedal riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko Michal Švrček.

Projekt automatizovaných predajní 24/7 realizuje COOP Jednota v spolupráci so spoločnosťou Mastercard, ktorá zabezpečuje technologické riešenia pre bezhotovostné platby. Generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a ČR Jana Lvová zdôraznila, že inovácie prinášajú reálny prínos pre ľudí a zjednodušujú každodenný život.

COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s viac ako 2 000 predajňami a viac než 14-tisíc zamestnancami. Systém podporuje predaj slovenských výrobkov a realizuje environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

