Pri kŕmení majiteľovi ušla veľká puma: Tvrdí, že šelma nie je nebezpečná. Trafili ju uspávacou šípkou, tá však nezabrala

Nočnou morou každej zoo či chovateľa šeliem je zrejme predstava, že jedno zo zvierat z nejakého dôvodu ujde. Presne to sa stalo v obci Josefov, okres Sokolov, na východe Českej republiky, kde pri kŕmení utiekla veľká puma.

Na miesto okamžite prišli policajné hliadky a odchytová služba, ktoré spolu rozbehli rozsiahle pátranie po šelme. „Šelma by podľa majiteľa nemala byť nebezpečná, je podľa neho zvyknutá na ľudí, ale, samozrejme, by sa ju občania nemali sami snažiť odchytiť,“ uviedla policajná hovorkyňa Zuzana Churaňová pre web Týdeník policie.

Ak by sa šelma rýchlo nenašla, pre obyvateľov by išlo o mimoriadnu nepríjemnosť. Pri pátraní boli využité aj drony. Posledné informácie zverejnené približne o 22:30 hovoria o tom, že zviera bolo lokalizované, zasiahnuté uspávacou šípkou a čaká sa, kým zaspí, aby mohlo byť odchytené. Už to vyzeralo nádejne, no uspávacie sérum napokon podľa webu deník.cz nezabralo a zviera je tak stále na slobode.