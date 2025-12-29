Prezradila zaujímavé plány. Herečka zo Sľubu priznala, čo si želá do roku 2026 a čo ju naučili uplynulé mesiace

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Má jasno v tom, akým smerom by sa mal u nej uberať nový rok. 

Herečka Adriána Brnčalová, ktorú si diváci obľúbili v seriáli Sľub, patrí medzi tváre, ktoré si rýchlo získali pozornosť nielen talentom, ale aj prirodzenosťou a ľudským prejavom. Hoci je jej kariéra na vzostupe, do budúcnosti sa pozerá s pokorou a jasnými predstavami o tom, čo je pre ňu skutočne dôležité.

Rok 2026 pre ňu nepredstavuje len ďalší rok v kalendári, ale symbol obdobia, v ktorom by chcela viac spomaliť a žiť v prítomnosti. V rýchlom svete plnom plánov a povinností často mnohí zabúdajú na to najdôležitejšie – na prítomný okamih. Myšlienkami utekajú dopredu k tomu, čo ešte musia stihnúť, práve preto sa vytráca pocit pokoja a spokojnosti. Adriána Brnčalová by to však chcela v novom roku zmeniť, ako priznala pre Nový čas.

Priania v novom roku

„Prajem si najmä trochu spomaliť a vedome si užívať to, čo žijem… Nielen utekať od jednej povinnosti k druhej,“ potvrdila predstaviteľka seriálovej Zuzany Fraňovej, čo želá sama sebe do roku 2026. „Chcela by som si zachovať radosť z práce a zároveň počúvať seba a svoje telo. Takže si želám balans,“ pokračovala.

To však nie je všetko. Taktiež má sny, čo sa týka cestovania. „A zároveň by som chcela nejaký kúsok zo sveta vidieť, predsa len svet je veľká inšpirácia. Konkrétnu destináciu zatiaľ nemám vymyslenú, ale chcela by som si pocestovať v rámci Európy,“ dodala Adriána.

Väčšina ľudí sa v tomto období zvykne zastaviť – prehodnocujú rok 2025, bilancujú a premýšľajú nad tým, či ho prežili tak, ako naozaj chceli. Na druhej strane, v pamäti sa im vynárajú aj menej príjemné veci, ktoré by už v budúcom roku zažiť nechceli.

Ako priznala sympatická brunetka, tento rok bol pre ňu veľmi intenzívny a pracovný. „Priniesol mi veľa skúseností, nových výziev a pocit, že som sa profesijne posunula. Vážim si dôveru, ktorú som dostala a ľudí, s ktorými som mohla spolupracovať,“ vyšla s pravdou von. Pre Adriánu bol tiež poučný, uvedomila si totiž jednu vec. „Zároveň to bol rok, ktorý ma naučil, že netreba ísť stále „na doraz“,“ dodala.

O čo už nestojí?

