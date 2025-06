Prezradila, aké to je, keď ju spoznávajú na ulici. Herečka zo Sľubu priznala o sebe zaujímavú vec, ktorá mnohých zaskočí

V seriáli stvárňuje veselú, bezprostrednú a slobodnú ženu, ktorá do prostredia školy priniesla nový mladý vietor. Pri pohľade na jej oblečenie, ktoré hýri farbami, možno povedať, že je stelesnením extravagantnosti. Keďže si mnohí automaticky spájajú postavu s hercom, ktorý ju hrá a myslia si, že je presne taký aj v súkromnom živote, zrejme divákov a fanúšikov Sľubu prekvapí, ako to naozaj je v prípade Martiny Gálikovej, ktorú stvárňuje vychádzajúca hviezda.

Sympatie a charizmu, ktorými srší seriálová Martina Gáliková, možno pripísať aj samotnej herečke Paule Lopatovskej. Tá si zahrala túto hereckú úlohu a zhostila sa jej tak, ako sa patrí. Martina je v Sľube nielen vedúcou pionierov, ale aj najlepšou kamarátkou hlavnej postavy, učiteľky Zuzany Fraňovej. Ide z nej energia, a taktiež nezávislosť, preto by málokto spočiatku čakal, že sa ocitne pred oltárom. Dokonca ani sama herečka, ako uviedla v rozhovore pre Markízu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Ako to bude ďalej s jej postavou?

„Vôbec by som to nepovedala, ani na Martinu, keďže Martina je taký slobodný človek plný života, radosti a nikdy neviete, čo spraví a aký je jej ďalší krok. A zrazu skončí pred oltárom,“ povedala s úsmevom Paula, ktorej postava spoznala šarmantného muža.

Hoci sa zdalo, že sa to skončí svadbou a happy endom, diváci sa nestačili čudovať a ostro reagovali na to, čo sa stalo v závere prvej série. Pochopiteľne, že by chceli vedieť, čo bude nasledovať v tej druhej po letnej pauze. Mladá brunetka však mlčí a hoci vie, ako to skončí s mužom, ktorý sa ocitol po boku seriálovej Martiny, necháva to zahalené pod rúškom tajomstva.

Aj keď je jej postava často nabitá dobrou energiou, riešila nepríjemnú vec, ktorou je hľadanie svojich biologických rodičov. „Vo finále sa to Martina všetko dozvie,“ prezradila tajomne Paula.

Stojí nohami na zemi