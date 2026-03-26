Prežila hromadné znásilnenie aj skok zo strechy: Mladej žene po rokoch utrpenia súd povolil eutanáziu

Foto: X/Europa.com

Nina Malovcová
Súd tak rozhodol napriek nesúhlasu otca.

Prípad ženy menom Noelia Castillo Ramos (25) z Barcelony patrí medzi najsledovanejšie rozhodnutia španielskych súdov v poslednom období. Mladá žena, ktorá prežila znásilnenie a následne zostala ochrnutá, zomrela dnes po tom, ako jej súd po viac než rok trvajúcom spore povolil eutanáziu.

Informácie priniesol portál LBC, podľa ktorého bola Noelia v roku 2022 umiestnená v zariadení pre zraniteľnú mládež, kde ju znásilnili traja muži. Trauma ju doviedla k pokusu siahnuť si na život, keď skočila zo strechy. Prežila, no utrpela vážne poranenie miechy, zostala paralyzovaná od pása nadol a trpela silnými neuropatickými bolesťami aj inkontinenciou.

Chcela ukončiť utrpenie

Po útoku sa jej stav výrazne zhoršil, a to nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dlhodobo trpela bolesťami a podľa vlastných slov stratila záujem o život. „Chcem už odísť a prestať trpieť, bodka. Nikto z mojej rodiny nie je zástancom eutanázie. Ale čo všetka bolesť, ktorú som za tie roky prežila?“ povedala v televíznej relácii.

„Nemám chuť nič robiť, ani ísť von, ani jesť. Spánok je pre mňa veľmi náročný a trpím bolesťami chrbta aj nôh,“ opísala. Otvorene hovorila aj o svojich posledných chvíľach, respektíve o tom, ako by si predstavovala ich priebeh. „Chcem zomrieť krásna. Oblečiem si najkrajšie šaty a namaľujem sa, bude to jednoduché,“ uviedla.

Ťažké detstvo aj trauma

Podľa dostupných informácií strávila časť detstva v ústavnej starostlivosti pre problémy rodičov s drogami a so psychickým zdravím. Pred pokusom o siahnutie si na život mala čeliť aj ďalšiemu sexuálnemu násiliu. „Neoznámila som to, pretože to bolo len pár dní predtým, než som sa pokúsila siahnuť si na život,“ povedala o jednom z útokov. Ešte pred rokom 2022 sa podľa médií pokúsila siahnuť si na život viackrát, napríklad predávkovaním či sebapoškodzovaním.

Jej rozhodnutie odmietol jej otec, ktorý sa snažil eutanáziu zastaviť aj prostredníctvom súdu. Podporila ho aj organizácia Abogados Cristianos, ktorá tvrdila, že jej psychický stav ovplyvňuje schopnosť rozhodovať sa. Noelia jeho postoj kritizovala. „Nerešpektoval moje rozhodnutie a nikdy ho rešpektovať nebude. Prečo ma chce udržať nažive? Aby som bola stále v nemocnici?“ reagovala.

Zákon to umožňuje

Španielsko legalizovalo eutanáziu v roku 2021. Platí, že o ňu môžu požiadať dospelí pacienti s vážnym a nevyliečiteľným utrpením, ktoré výrazne znižuje kvalitu života. Prípad opäť otvoril otázku, kde je hranica medzi právom na dôstojnú smrť a ochranou zraniteľných pacientov. V Spojenom kráľovstve je napríklad asistovaná smrť naďalej nelegálna.

Rozhodnutie vyvolalo silné reakcie. Časť verejnosti ho vníma ako rešpektovanie osobnej slobody, iní varujú pred precedensom, najmä v prípadoch, kde zohrávajú úlohu psychické problémy.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
