Prezident Pellegrini sa stretol s pápežom Levom XIV.: Svätý Otec ho prijal vo Vatikáne

Pápež Lev XIV. vo štvrtok prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na osobnej audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Po jej skončení má Svätý Otec prijať aj oficiálnu delegáciu hlavy štátu. Okolo obeda je avizovaný tlačový brífing prezidenta.
Pellegrini odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu v stredu (3. 12.). Na programe má ešte okrem iného rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice, kardinálom Pietrom Parolinom, aj oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.
V rámci zahraničnej cesty tiež slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách a zúčastní sa na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a vo Vatikáne.
