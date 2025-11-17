Prezident Pellegrini priznal, že vláda spravila zrušením voľna 17. novembra chybu. Pre občanov je dnešok dôležitý

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zuzana Veslíková
Naša krajina podľa neho urobila veľký civilizačný skok.

Ak sú niektorí ľudia presvedčení, že bez zmeny režimu by sa im žilo lepšie, nehľadajme chybu v nich, ani v Novembri 1989, ani v hodnotách slobody a demokracie. Je to vizitka konkrétnych ponovembrových politických garnitúr, ktoré nedokázali nádej z roku 1989 pretaviť do bežného života ľudí. Vyhlásil to v pondelok prezident SR Peter Pellegrini v príhovore pri pamätníku Brána slobody na bratislavskom Devíne.

Na pietnej spomienke na obete komunistického režimu sa zúčastnil aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), viacerí členovia vlády, zástupcovia samospráv, cirkví, veľvyslanectiev, ako aj bývalí politickí väzni. Podujatie organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS).

Prezident zdôraznil, že naša krajina urobila od Novembra 1989 veľký civilizačný skok

Významným motívom pre ľudí bola aj nádej na lepší život. „Nezakrývajme si oči pred tým, že mnohým z nich sa, žiaľ, tento sen nesplnil. Práve naopak, celé generácie museli zaplatiť obrovskú cenu za ekonomické zmeny, ktoré prišli po Nežnej revolúcii. Znehodnotili sa ich úspory, mnohí prišli o prácu, nemali dostatočne ‚ostré lakte‘ na to, aby sa presadili vo svete, kde víťazili silnejší. Ak sú títo ľudia presvedčení, že bez zmeny režimu by sa im dnes žilo lepšie, ako ukazuje nedávny prieskum, potom nehľadajme chybu v nich,“ vyhlásil Pellegrini.

Je to podľa neho vizitkou ponovembrových politických garnitúr, ktoré nedokázali nádej z roku 1989 pretaviť do bežného života ľudí. „Garnitúry, ktoré riešili viac vlastné problémy než problémy ľudí. Garnitúry, ktoré nevedeli pohnúť dlhodobými problémami a výzvami, pretože nedovideli za hranice svojho volebného obdobia,“ zdôraznil.

V novembri 1989 zmobilizovala spoločnosť odvaha ľudí, ktorí jednoznačne, ale bez hnevu a bez túžby po odplate vyjadrili svoj nesúhlas s režimom. „Protagonisti a účastníci Nežnej revolúcie dôsledne odmietli násilie, vulgárnosť a akýkoľvek nátlak. Rozhodujúcou silou, ktorá ich viedla, bola schopnosť zjednotiť sa. A bola to tiež slušnosť. Skúsme tieto hodnoty vrátiť do verejného priestoru i do našich medziľudských vzťahov,“ vyzvala ľudí hlava štátu. Prezident verí, že sa postupne dočkáme zmierenia národa, ak si budeme ctiť slobodu vo vyjadrovaní svojich názorov popri rešpekte k názoru iných.

Ako informoval Denník N, Pellegrini okrem toho priznal, že vláda spravila zrušením voľna 17. novembra chybu. „Zbytočne to prispieva k zvýšeniu napätia, pretože sa ukazuje, že občania tento sviatok považujú za jeden z najdôležitejších v novodobej histórii,“ uviedol prezident.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Aj Raši zdôraznil potrebu diskusie a rešpektu. „Spoločenský zmier a zjednotenie, zdá sa, hľadáme márne. Možno sme už zabudli, že na jeseň 1989 sme na námestiach žiadali o dialóg, diskusiu a rešpekt, no dnes prevládajú monológy. Diskusie sa zmenili na hádky a rešpekt, najmä rešpekt k inému názoru či politickému súperovi, sa jednoducho stratil,“ skonštatoval v príhovore. Šéf parlamentu vyzval spoločnosť, aby nepodporovala agresívne politické boje a aby zastavila nenávisť a hnev.

Nezabúdajme

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) zdôraznil potrebu pamätať na tých, ktorí za slobodu zaplatili životom, aj na tých, ktorí trpeli vo väzniciach. „Toto všetko je dnes pre nás záväzok, aby sme hodnoty, ktoré nám zanechali, za ktoré bojovali, dokázali pretavovať, aj keď to nie je ľahké, pretože je omnoho zložitejšie počúvať druhých názor a rešpektovať ho, ako rešpektovať iba ten jediný, ktorý je ten správny, a to sme tu mali voľakedy,“ vyhlásil Blanár.

