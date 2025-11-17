Naše peňaženky v obchodoch zaplačú: Za obľúbenú potravinu si pred sviatkami priplatíme

Ilustračná foto: TASR/DPA

Zuzana Veslíková
SITA
Výrobcovia čokolády surovinu zabezpečujú s niekoľkomesačným predstihom, často za ceny, ktoré boli aktuálne ešte v období rekordného rastu.

Svetové ceny kakaa v posledných mesiacoch zaznamenali prudký prepad, čo vzbudzuje otázky, či sa pred sviatkami znížia aj ceny čokoládových výrobkov. Napriek dramatickému vývoju na komoditných trhoch však spotrebitelia na Slovensku výraznú úsporu očakávať nemôžu. Uviedol to v komentári analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Cena termínovaných kontraktov na kakao v Spojených štátoch klesla na približne 5 500 amerických dolárov za tonu. Ide o viac než polovičný pokles oproti historickým maximám z decembra minulého roka. Tento vývoj je výsledkom kombinácie priaznivejších podmienok na strane ponuky, predovšetkým v Pobreží Slonoviny a Ghane, a zároveň oslabeného dopytu po spracovaní kakaa, najmä v Ázii a Brazílii. Analytici z investičných bánk upozorňujú, že trh je v súčasnosti silne prepredaný, čo môže vyústiť do ďalšieho výpredaja.

Foto: Unsplash

Z pohľadu slovenského zákazníka však tento vývoj zatiaľ neprinesie lacnejšie mikulášske balíčky ani vianočné čokolády. Dôvodom je podľa Tomáša Boháčka najmä spôsob nákupu komodít – výrobcovia čokolády surovinu zabezpečujú s niekoľkomesačným predstihom, často za ceny, ktoré boli aktuálne ešte v období rekordného rastu. Zásadné zostávajú aj ostatné vstupné náklady, vrátane cien energií, balenia, logistiky a pracovnej sily. Do cien sa navyše stále premietajú aj dôsledky vládnych opatrení prijatých v priebehu tohto roka, ktoré ovplyvnili viaceré nákladové položky.

Bude stáť viac

Výraznejšie cenové zmeny môžeme očakávať až v druhej polovici roka 2026, ak zostane dopyt po kakau utlmený a zároveň sa stabilizuje globálna ponuka. Z krátkodobého hľadiska tak pokles cien tejto suroviny síce predstavuje pozitívny signál pre ďalší vývoj, avšak slovenským domácnostiam v nadchádzajúcich sviatkoch úsporu neprinesie. „Už teraz je jasné, že čokoláda bude aj tento rok stáť viac a sviatky opäť zaťažia rozpočty spotrebiteľov,“ dodáva Tomáš Boháček.

