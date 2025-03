Slováci môžu mesačne ušetriť desiatky eur, niektorí o tom ani nevedia. Kľúč sa ukrýva v ich bankovej aplikácii

Ceny v obchodoch v uplynulých rokoch citeľne narástli a nejeden Slovák preto hľadá možnosti, ako pri nakupovaní čo najlepšie ušetriť. Ideálne tak, aby si nemusel odoprieť komfort či minimálne základné potreby. Okrem tradičných zliav a akcií však dnes existuje ešte jeden spôsob, ktorý však mnohí stále nevyužívajú naplno.

Tí znalejší dozaista vedia, že okrem štandardných informácií o účte nájdu v bankovej aplikácii aj ďalšie funkcie, ktoré im vedia uľahčiť život či dokonca ušetriť peniaze. Aby sme boli konkrétnejší, ide o službu takzvaného cashbacku, respektíve moneybacku, ktorú už dnes vo svojom portfóliu majú takmer všetky popredné banky.

Cashback/moneyback je v podstate spôsob, ako získať časť peňazí z nákupu späť. Poznať ho môžete buď prostredníctvom rôznych špecializovaných portálov zameriavajúcich sa na poskytovanie tejto služby, alebo priamo ako službu konkrétnych bánk. Tie spolupracujú so širokým spektrom firiem a výhody z takýchto kooperácií môžu čerpať samotní klienti. My sme sa pozreli na to, ako sú na tom popredné slovenské banky a zisťovali, či budú takéto portfóliá rozširovať.

Ušetriť môžete aj desiatky eur

Najväčšia slovenská banka Slovenská sporiteľňa ponúka svojim klientom dve možnosti, ako využitím mobilnej aplikácie ušetriť. Prvá možnosť je spomínaný moneyback, ktorý si vedia aktivovať jedným kliknutím a v súčasnej ponuke sa nachádza niekoľko popredných spoločností. Ide napríklad o čerpacie stanice Shell, Bolt, Decathlon, Notino, Merkury Market, OBI, CCC či AliExpress. Výška tohto cashbacku sa pohybuje od 2 až do 7 %.

Hodnota odmeny za takúto platbu kartou sa vo väčšine prípadov zobrazí nasledujúci deň po uskutočnení nákupu. Druhou možnosťou sú klasické zľavové kupóny, ktoré si používateľ aplikácie vie uplatniť rovnako jednoduchým spôsobom. Tieto zľavy sa v súčasnosti pohybujú aj na úrovni 20 %.

Na podobnom princípe funguje cashback aj v Tatra banke, ku ktorému majú klienti prístup v mobilnej aplikácii. Využiť môžu formu vrátanie časti peňazí z nákupu späť, zľavový kupón, prípadne takzvaný darček – v tomto prípade je potrebné nazbierať dostatočný počet bodov, následne zobraziť a použiť ich u obchodníka. Banka v súčasnosti spolupracuje s viac ako 100 partnermi z viacerých odvetví.

„Pri výbere obchodníkov zohľadňujeme aktuálne trhové trendy a dbáme na to, aby sme zabezpečili pokrytie pre čo najväčší počet klientov. Našich obchodníkov rozdeľujeme do rôznych kategórií, ako sú cestovanie, šport, rekreácia, potraviny, kozmetika a služby,“ uviedla pre interez Simona Miklošovičová, hovorkyňa banky.

Podľa jej slov sa zvyšuje počet registrovaných klientov, ktorí tieto benefity využívajú. Zároveň Tatra banka pracuje na tom, aby sa portfólio partnerov naďalej rozširovalo podľa potrieb používateľov.

Špeciálny systém, v rámci ktorého môžu klienti využívať zľavy od rôznych obchodníkov, ponúka tiež UniCredit Bank. Tá má v portfóliu viac ako 80 partnerov a podobne, ako pri iných bankách, aj tu platí v podstate len to, že je potrebné využiť príslušnú bankovú kartu konkrétneho klienta – zľavy sú s ňou priamo prepojené.

„Program obmieňame každý mesiac o nové sezónne ponuky a vyberáme predovšetkým renomované spoločnosti zo všetkých oblastí spotrebiteľského sektora, hlavne predajcov potravín, drogérie, lekárne, reštaurácie, benzínky a elektro,“ uviedla pre interez Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. Ako dodala, aj oni každý mesiac evidujú zvýšený záujem a o využívanie týchto benefitov, vďaka ktorým vedia klienti často ušetriť desiatky či stovky eur mesačne.

Vo vybraných obchodoch môžu ušetriť napríklad tiež klienti 365 banky. Tá na svojom webe láka na cashback identickým spôsobom, ako konkurencia. Klient si musí otvoriť mobilnú aplikáciu a jednoducho sa do programu zapojiť. Odmeny sa následne vyplácajú na účet raz za mesiac. Portfólio partnerov, s ktorými banka spolupracuje, je podobné ako pri Slovenskej sporiteľni. Nechýba Bolt, Decathlon, OBI, Slovak Lines či Merkury Market a množstvo ďalších, aj menších obchodníkov.