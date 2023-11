Prestížny denník zaradil Bratislavu do zoznamu najlepších vianočných trhov v Európe. Predbehla dokonca Viedeň

Prestížny denník si pripravil zoznam 24 najlepších európskych vianočných trhov na tento rok. Vianočnú atmosféru je možné nasať v mnohých európskych mestách a Bratislava nie je výnimkou.

V top 10

Naše hlavné mesto si všimol aj The Times a zaradil ju dokonca do prvej desiatky najlepších vianočných trhov. Prvé miesto v zozname obsadil nemecký Kolín nad Rýnom, ktorý patrí medzi dlhodobých európskych favoritov. Striebornú medailu si odniesol rakúsky Salzburg a tretie miesto opäť obsadilo Nemecko, tentoraz so svojím hlavným mestom Berlínom.

Čo sa týka hlavných miest našich susedov, tak Budapešť sa dostala na krásne 4. miesto, pričom Times oceňuje klzisko a vianočné osvetlenie. Hneď za ňou sa nachádza Praha, kde sa portálu páčia koncerty pod holým nebom a tradičné betlehemy. Čo sa týka Viedne, tak The Times ju zaradil na 10. miesto rebríčka.

Bratislava pred Viedňou

Bratislava ale bodovala na 8. mieste, a tak v zozname predbehla aj Viedeň. The Times na bratislavských vianočných trhoch vyzdvihuje najmä gurmánske zážitky, no páči sa mu aj predaj drevených hračiek pre deti a výzdoba.