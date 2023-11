Len na skok od našich hraníc nájdete najkrajšie vianočné trhy Európy: Prehľad 8 miest, kam sa dostanete za pár minút

Obdobie Vianoc sa nezadržateľne blíži. Ak sa radi nechávate unášať atmosférou v kruhu svojich blízkych na vianočných trhoch, okrem tých slovenských si môžete urobiť krátky výlet a vyraziť aj za hranice. Vybrali sme 8 obľúbených miest, ktoré sa nachádzajú neďaleko našich hraníc a v tomto období lákajú návštevníkov vianočnými trhmi, ktoré už otvárajú svoje brány. Alebo, presnejšie, okienka na svojich stánkoch.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: aké vianočné trhy si môžete užiť na skok od Slovenska;

kedy v jednotlivých mestách začínajú;

koľko vám bude trvať cesta;

ktoré z nich sa ocitli v rebríčku najlepších vianočných trhov v Európe pre rok 2023.

Viedeň

Ak pochádzate z Bratislavy či ďalších kútov západného Slovenska, okrem trhov v našom hlavnom meste sú možno vašou obľúbenou zimnou zastávkou aj tie vo Viedni. Dobrou správou je, že ak chcete načerpať vianočnú atmosféru už v polovici novembra, stačí, ak si sem odskočíte. Nie všetky viedenské trhy však otvárajú v jeden deň, no počas uplynulého víkendu už svojich návštevníkov prvé z nich privítali. Visiting Vienna informuje o dátumoch, kedy svoje okienka otvoria stánky na jednotlivých miestach. Všetky by mali byť odštartované najneskôr do 24. novembra.

Vo Viedni ste z Bratislavy približne za hodinku cesty autom, z Nitry ste tu pod dve hodiny a z takej Banskej Bystrice za tri hodiny. Z východného Slovenska trvá cesta do Viedne, pochopiteľne, dlhšie. Ak pochádzate z týchto končín a zažiadalo sa vám „vypadnúť“ do neďalekého zahraničia, máte aj bližšie alternatívy.

Budapešť

Presuňme sa do hlavného mesta Maďarska, ktoré tiež každoročne víta domácich aj návštevníkov vianočnými trhmi. Mimochodom, vedeli ste, že Budapešť hostí najlepšie vianočné trhy v Európe na rok 2023 podľa výsledkov European Best Destinations. Konkrétne sa na prvom mieste nachádzajú trhy pred Bazilikou svätého Štefana. Podľa Hungary Budapest Guide prinesú ľuďom vianočnú atmosféru od 17. novembra.

Do Budapešti to majú priam na skok obyvatelia stredného Slovenska. Z Banskej Bystrice ste tu približne za rovnaký čas ako vo Viedni, no ak pochádzate napríklad z Levíc, sú to iba dve hodiny cesty autom. A na otočku sa sem dostanete aj z Košíc, odkiaľ to máte tiež pod tri hodiny.

Praha

Takisto nájdete trhy na viacerých miestach aj v Prahe. Tie prvé na námestí Mieru štartujú už 20. novembra a najneskôr začiatkom decembra si môžete vychutnať aj zvyšné. Napríklad od 2. decembra na Staromestskom námestí, Václavskom námestí alebo na námestí Republiky pred obchodným centrom Palladium, informuje web Pražské trhy.

Z Bratislavy ste v Prahe autom pod štyri hodiny, zo stredného a východného Slovenska sem trvá cesta dlhšie. No ak túžite zažiť vianočnú Prahu, oplatí sa tento čas investovať a môžete sem vyraziť napríklad na víkend.

Brno

Ak sa chcete vydať k našim českým susedom, no hľadáte niečo bližšie ako je Praha, alternatívami sú Brno či Ostrava. Brněnský deník informuje o tom, že tradičný vianočný program odštartuje presne mesiac pred Štedrým dňom, čo znamená 24. novembra. Na Zelném trhu dokonca ešte o týždeň skôr, čo vychádza na piatok 17. novembra.

Brno je vzdialené hodinu a trištvrte autom z Bratislavy, alebo dve a štvrť hodiny z Trenčína. Pod tri hodiny sa sem dostanete aj zo Žiliny.