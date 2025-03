Prekvapivé slová Danka: Národniari chcú byť Huliakovi k dispozícií, 75 poslancov nie je problém, ale len „technikália“

Nový minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nominant Smer-SD) sa nemusí obávať, Slovenská národná strana (SNS) mu bude k dispozícii pri predložených zmenách v legislatíve. Na tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko.

„Ja sa dokážem po tých rokoch v politike, a som v nej 20 rokov, odosobniť,“ uviedol. Podpredseda parlamentu zároveň zdôraznil, že predošlý minister rezortu cestovného ruchu a športu Dušan Keketi urobil na svojej pozícii veľa. Keketiho sa zastal v súvislosti s jeho nomináciou na post viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

Národniari urobili všetko, čo sa dalo

V súvislosti s koaličnou krízou je podľa neho dôležité, že ani jeden zo 79 poslancov sa nevyjadril, že by predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveroval. Aktuálny počet koaličných poslancov 75 podľa neho nie je problém a je to len „technikália„. Ako dodal, náhradník za Rudolfa Huliaka Miroslav Radačovský je podľa neho s koalíciou. Danko s ním mal podľa svojich slov telefonovať.

Podotkol, že bolo pre neho ťažké podpísať dodatok koaličnej zmluvy, ktorým SNS prišlo o tento rezort. Zároveň sa však teší, že sa podarilo vyriešiť spor v rámci koalície a že do parlamentu na uvoľnený mandát po Huliakovi nastúpi Miroslav Radačovský.

Zdôraznil tiež, že za SNS urobili všetko, čo sa dalo. Strana vo všetkom vyšla premiérovi v ústrety. „Za SNS sme urobili všetko, sme tímoví hráči. Robertovi Ficovi sme vyšli v ústrety so všetkým, aj keď nám to politicky ubližuje,“ zhodnotil.

Teraz by malo byť na Ficovi, aby sa dohodol s poslancami okolo Samuela Migaľa (nezaradený). Danko avizoval, že SNS bude iniciovať zmenu volebnej legislatívy. Strany, ktoré sa po voľbách dostanú do parlamentu, by podľa neho mali mať vyšší vplyv nad svojimi poslancami. Rudolfa Huliaka vymenoval v stredu do pozície ministra cestovného ruchu a športu na návrh predsedu vlády Roberta Fica prezident Peter Pellegrini.

Danko zhodnotil úspechy svojho už exministra

Šéf národniarov odmietol ako hlúposť vyjadrenie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku o tom, že ministerstvo cestového ruchu a športu má k dispozícii 200 miliónov eur. „Sto miliónov len preteká cez ministerstvo priamo do športových zväzov. Tým sme minulý rok zdvihli financovanie takmer o 20 percent. Peniaze nezostávajú v rezorte a nie sú zbytočné,“ hovorí Danko.

V oblasti cestovného ruchu a športu sa podľa neho podarilo SNS dosiahnuť viacero úspechov. V súčasnosti je pripravená novela zákona, ktorá má priniesť, aby čašníci a čašníčky dostávali prepitné do výšky 10 percent bez odvodov a daní. Pripravená je tiež nová koncepcia v rámci Slovakia Travel na prezentáciu Slovenska ako krajiny vôd, hradov a zámkov. Danko je tiež podľa svojich slov hrdý na to, že Slovensko bude mať halu pre 15 športov.

Fico bude podľa Danka pomoc Ukrajine vetovať

Podpredseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) očakáva, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude vo štvrtok (6. 3.) na európskom samite vetovať pomoc Ukrajine. Predseda SNS to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii.

„Nedarí sa v tých silných štátoch meniť vlády, o to ťažšiu má pozíciu Robert Fico po boku s Viktorom Orbánom. Túto vládu podporujem ako predseda SNS aj preto, lebo ten hlas Slovenska, ale aj Maďarska a iných štátov v Bruseli zaznie,“ uviedol. Európska únia podľa neho stagnuje a potrebuje lídrov, akých má Slovensko dnes.

V Bruseli sa vo štvrtok uskutoční mimoriadny samit EÚ o podpore Ukrajiny a európskej obrane. Zvolaný bol s cieľom diskutovať o tom, ako reagovať na drastickú zmenu kurzu politiky USA k vojne na Ukrajine. Premiér nesúhlasí s vojenskou ani finančnou podporou Ukrajiny.

Navrhuje do záverov samitu EÚ vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie na Slovensko a do Európy. Odmietnutie návrhu SR podľa jeho slov výrazne skomplikuje prijatie záverov na samite. Môže sa podľa Fica stať, že zablokuje prijatie záverov, ktoré sa týkajú finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine.