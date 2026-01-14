Prekvapeného turistu pod Tatrami napadol pes: Zviera bolo voľne pustené, veterinár rozhodol o jeho osude

Martin Cucík
Ak máte psa, dodržujte zákon. Môžete oňho prísť.

Dnes dopoludnia sa na Krátkej ulici vo Veľkej Lomnici odohral nepríjemný incident. Turista bol napadnutý psom, ktorý sa pohyboval voľne na verejnom priestranstve.

Útočiace zviera sa podarilo identifikovať a majiteľ, ktorý vlastní viacero psov, bol o incidente upozornený. Zaviazal sa prijať potrebné opatrenia, aby jeho zvieratá nepredstavovali riziko pre verejnosť. Situácia sa však vyvinula inak.

Lekár rozhodol o osude zvieraťa inak

Na miesto bol privolaný veterinár, ktorý po vyhodnotení správania psa a jeho zdravotného stavu rozhodol o utratení zvieraťa v súlade s platnou legislatívou a veterinárnymi predpismi.

Obec zároveň vydala stanovisko, v ktorom ubezpečuje občanov o priorite zabezpečiť bezpečnosť svojich obyvateľov.

Obec Veľká Lomnica zdôrazňuje, že bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce je prioritou samosprávy. Zároveň upozorňuje všetkých chovateľov psov na povinnosť dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a zabezpečiť, aby ich zvieratá neohrozovali verejný poriadok, zdravie ani bezpečnosť osôb,“ uviedla na sociálnej sieti.

Samospráva zároveň apeluje na všetkých chovateľov psov, aby zabezpečili, že ich zvieratá neohrozujú bezpečnosť ľudí ani verejný poriadok.

Obrovská tragédia na lyžovačke: Lavína strhla českého chlapca pri lanovke, zachrániť sa ho už nepodarilo

