Obrovská tragédia na lyžovačke: Lavína strhla českého chlapca pri lanovke, zachrániť sa ho už nepodarilo

Tragicky sa skončila lyžovačka českej rodiny v rakúskom Bad Gasteine. Dvanásťročný chlapec zomrel po tom, čo ho strhla lavína. Ako referuje rozhlasová stanica RMF24, záchranári bojovali 45 minút o jeho život, ale bezvýsledne. K tragédii došlo v lyžiarskom stredisku Sportgastein v Rakúsku.
Podľa hovorcu horskej záchrannej služby sa mladý český lyžiar nachádzal mimo zjazdovky na približne 2 700 metrov vysokom vrchole Kreuzkogel. Zrazu sa v strmej rokline uvoľnila snehová vrstva a chlapca sneh stiahol dole. Horskí záchranári v Bad Gasteine dostali hlásenie o lavíne neďaleko medzistanice lanovky Goldbergbahn v utorok o 13:18.
Záchranári bojovali o život dieťaťa
Na miesto bol vyslaný záchranný tím so psami a záchranársky vrtuľník. Po nájdení a vytiahnutí chlapca spod snehu sa okamžite začalo oživovanie. Záchranári bojovali 45 minút, aby zachránili život 12-ročného dieťaťa. Podľa predbežných zistení chlapec v sprievode kamaráta v jeho veku zišiel zo značeného chodníka a lyžoval mimo zjazdovky.
V jednom momente sa odlomil približne 50 metrov dlhý snehový plát. Chlapci zostali uväznení medzi oceľovými podperami lavínového systému. Sneh strhol obeť a pritlačil ku konštrukcii, uviedol vedúci záchrannej operácie v Bad Gasteine Andreas Kandler. Druhého chlapca lavína nestrhla a vyviazol bez zranení.
