Má už 30 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia

Od premiéry multiúspešného sitkomu Priatelia (Friends) tento rok v septembri uplynie už 30 rokov, od odvysielania jeho finálnej epizódy je to dnes presne 20 rokov. Za ten čas jeho verní fanúšikovia v jednotlivých epizódach objavili niekoľko chýb, ktoré ani po rokoch nedávajú zmysel a nedajú sa nijako vysvetliť.

Pri desiatich sériách a 236 odvysielaných epizódach je ale pochopiteľné, že aj tvorcovia a neustále sa meniaci tím scenáristov spraví nejakú tú chybu a pozabudne, že niečo bolo niekedy inak. Táto desiatka chýb patrí k tým najčastejšie skloňovaným medzi internetovými diskutérmi. Všimli, respektíve uvedomili ste si ich pri sledovaní Priateľov aj vy?

Nalomené časové kontinuum

Nalomené časové kontinuum? Áno, v Priateľoch pomerne častá záležitosť. Najviac je to ale vidieť v epizóde číslo 6 v desiatej sérii s názvom The One with Ross’s Grant.

Tá sa, podľa všetkého, odohráva počas niekoľkých dní a rozoberá hneď niekoľko dejových línií. Postavy v nich však majú na sebe neustále oblečené tie isté kostýmy, akoby to bolo všetko v jeden deň. Je to zvláštne vzhľadom na to, že došlo aj na večere v reštaurácii, aj na nové dni.

Spoznali sa trikrát inak

Je normálne, že pri takom množstve vyprodukovaných epizód sa niekedy aj samotní tvorcovia pozabudnú a v priebehu vysielania niektoré drobnosti v dejových linkách upravia. V Priateľoch sme sa často pozerali do minulosti a na to, ako sa šestica kamarátov vlastne spoznala. Tu to ale tvorcovia trošku prepískli, pretože pokiaľ ide o zoznámenie Chandlera (Matthew Perry) s Rachel (Jennifer Aniston), tak za 10 rokov sme dostali hneď tri zaručené verzie toho, ako sa títo dvaja zoznámili.

Hneď v pilotnej epizóde vbehne postava Rachel do kaviarne, kde už pätica priateľov sedí. Monica ju ako svoju dobrú priateľku z mladosti ostatným predstaví, vrátane Chandlera.

