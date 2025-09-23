Slovenskom sa šíri žltačka, je to vážne: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad

Slovenskom sa šíri žltačka typu A. Vyskytla sa vo viacerých mestách, v parlamente aj na ministerstve dopravy, najvážnejšia situácia je v Lučenci, Komárne, Leviciach, Hurbanove či Košiciach. Najproblémovejším krajom je Nitriansky kraj. Poisťovne apelujú na ľudí, aby sa dali zaočkovať proti hepatitíde typu A aj B a sľubujú, že časť nákladov preplatia. Kým však ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že vakcín je dostatok, lekárnici tvrdia opak.
„Momentálne vakcíny na ochorenie žltačka typu A sú nedostupné. Dajú sa objednať iba na lekársky predpis. A to nie všetky vakcíny, ale iba od jedného výrobcu,“ povedala pre TV JOJ viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.
Šírenie žltačky v Nitrianskom samosprávnom kraji je mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická. „Situácia je neúnosná. Ako je vôbec možné, že na kliniku príde 20 pacientov? Podpíšu reverz a oni ich pošlú domov. Infekční ľudia, ktorí idú autobusmi, ktorí behajú do mesta. Veď to je desivé. Musí sa tomu venovať zvýšená pozornosť, lebo už sa to objavilo dokonca v škôlkach, školách. (…) Myslím, že to bude na dlhšiu dobu veľký problém,“ uviedla poslankyňa NSK Marta Balážová.
Nižšie vám prinášame prehľad otázok a odpovedí na to, čo je to žltačka, ako funguje izolácia a očkovanie, i to, aké opatrenia je nutné dodržiavať.
Čo je to žltačka a ako sa šíri?
Hepatitída, ľudovo známa ako žltačka, je zväčša vírusové infekčné ochorenie, ktoré u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Má niekoľko typov, najznámejšie sú hepatitídy A, B a C. Zvláštnym typom je novorodenecká žltačka.
Ochorenie sa prejavuje zožltnutím kože, očného bielka, slizníc a ďalších tkanív, častými prejavmi sú aj únava, svalové bolesti, teplota, nechutenstvo, bolesti brucha, hnačka alebo vracanie. Pri hepatitíde B sa objavujú aj príznaky podobné chrípke a tmavý moč, pri žltačke typu C sa, naopak, nemusia dlhý čas objaviť žiadne príznaky. Až neskôr sa dostaví svrbenie kože a bolesť pečene.
Slovenskom sa aktuálne šíri žltačka typu A, nazývaná aj choroba špinavých rúk, ktorá sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Do organizmu sa dostáva ústami.
Ako sa môžem nakaziť?
Hepatitída typu A sa nešíri krvou ako B alebo C a nezostáva ani chronicky v tele. Znamená to, že väčšinou prebehne akútne a človek sa následne stane imúnnym.
Nakaziť sa však môže viacerými spôsobmi. Žltačka A vás môže postihnúť po úzkom kontakte s nakazenou osobou, prostredníctvom nedostatočnej hygieny, a to tak, že si napríklad po použití toalety neumyjete ruky a potom manipulujete s potravinami.
Prenášať sa môže aj prostredníctvom neumytej zeleniny a ovocia, mäkkýšov a morských plodov, ktoré pochádzajú z vody znečistenej splaškami, alebo aj kontaminovanou vodou.
Vírus je prítomný v slinách, stolici, moči aj sekréte z nosohltana, a to už počas inkubačnej doby, teda ešte predtým, než sa prejavia prvé príznaky. V suchom prostredí vydrží asi 30 dní, var ho zničí až po piatich minútach, UV žiarenie po 60 sekundách.
Ako dlho musím ostať v izolácii?
Človek je hepatitídou A nakazený ešte predtým, než sa mu objavia prvé príznaky, a to zvyčajne dva týždne pred žltým sfarbením kože a očí. Po tom, ako choroba prepukne naplno, nákazlivosť postupne klesá.
Odporúčaná doba izolácie je jeden až dva týždne od prvých príznakov, respektíve od stanovenia diagnózy. Presnú dĺžku izolácie by mal však v konečnom dôsledku stanoviť lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva, na základe priebehu ochorenia, výsledkov testov a povahy práce – ak nakazená osoba pracuje ako kuchár alebo učiteľ, jeho situácia je iná ako u niekoho, kto pracuje napríklad z domu.
Máme vakcíny?
Ministerstvo zdravotníctva garantuje, že je zabezpečený dostatok vakcín proti žltačke typu A pre deti aj pre dospelých. Zároveň v zmysle komunikácie s držiteľom registrácie je distribúcia do lekárni optimalizovaná tak, aby bola vakcína dostupná vo všetkých regiónoch Slovenska a zaočkovať sa mohol každý, kto má záujem. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.
Podľa viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory Miroslavy Snopkovej je aktuálne problém zohnať tieto vakcíny. Podľa Snopkovej sú vakcíny na ochorenie žltačky typu A nedostupné. Dajú sa objednať na lekársky predpis, avšak len od jedného výrobcu. Aj pri tej jednej vakcíne je dlhá čakacia doba.
Koľko stojí očkovanie?
Cena jednej dávky vakcíny proti hepatitíde typu A by sa mala pohybovať okolo 25 eur, kombinovaná vakcína proti A a B typu stojí 50 eur. Vakcína proti žltačke typu A sa podáva v dvoch dávkach s odstupom 6 až 12 mesiacov.
Kto by sa mal zaočkovať?
Očkovanie nie je povinné, isté skupiny ľudí však majú nárok na úplné hradenie alebo čiastočné preplatenie. Mali by ho podstúpiť najmä rizikové skupiny, a to tie s chronickým ochorením pečene, ktoré majú nárok na uhradenie ceny vakcíny, alebo napríklad deti do dvoch rokov z prostredia so zlým sociálno-hygienickým štandardom.
V prípade, aký aktuálne nastal na Slovensku, však môžu poisťovne pristúpiť k uhradeniu očkovania u všetkých bez rozdielu, a to v ohniskách nákazy.
V hre sú však aj príspevky na očkovanie, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne je to 50 % nákladov na očkovanie proti hepatitíde A a B, Union tiež prispieva na toto očkovanie do 50 % z ceny vakcíny.
Môže mi byť nariadená karanténa?
Pri hepatitíde A sa nenariaďuje karanténa tak, ako sme boli zvyknutí počas covidu. Neplatí teda zákaz vychádzania pre všetky kontakty, ktoré prišli s nakazenou osobou do styku. Rodina alebo osoby, ktoré s nakazeným človekom žijú v jednej domácnosti, nemajú plošne nariadenú karanténu. Musia však sledovať svoj zdravotný stav, dodržiavať prísnu hygienu, odporúča sa očkovanie alebo podanie protilátok.
Chorý človek musí zostať v izolácii, má povinnosť strániť sa kolektívu, nesmie ísť do práce ani do školy, kým je infekčný, a teda po už vyššie spomenutú dobu jedného až dvoch týždňov. Karanténa teda nakazenému človeku a jeho okoliu bežne nebýva nariadená, chorý sa ale musí izolovať, a pre jeho kontakty platia preventívne opatrenia.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) však môže nariadiť očkovanie, tak, ako sa to stalo napríklad pred niekoľkými dňami v prípade základnej školy na Farskej lúke vo Fiľakove, kde bolo nariadené očkovanie proti VHA všetkým žiakom aj zamestnancom. Očkovanie a lekársky dohľad boli nariadené napríklad aj tým obyvateľom obce Šíd, ktorí boli v kontakte s osobami nakazenými žltačkou.
Aké opatrenia by mali dodržiavať v okrese, kde sa šíri žltačka?
Odporúčaní alebo nariadených opatrení v okresoch, v ktorých sa vyskytla žltačka, je niekoľko. V prvom rade je nutná identifikácia všetkých potvrdených prípadov a sledovanie ľudí, ktorí prišli do kontaktu s chorými. Zároveň je zvýšený lekársky dohľad nad osobami, ktoré mohli byť vystavené vírusu.
Ďalším z preventívnych opatrení je nariadenie očkovania, a to pre úzke kontakty chorých osôb, ale aj pre celé obce, prípadne školy alebo zariadenia.
Platia prísne hygienické opatrenia, dochádza k zvýšenej dezinfekcii verejných priestorov, často používaných predmetov a dotykových plôch, ako sú napríklad kľučky, nákupné vozíky či hračky v škôlkach. To platí aj pre úrady, kultúrne zariadenia alebo bytové domy.
V materských školách, školách alebo iných kolektívoch platia prísnejšie opatrenia – filter pri nástupe detí. Nutné je pravidelné čistenie a dezinfekcia tried, spoločných priestorov a odporúča sa organizovanie aktivít vonku.
V závislosti od situácie môže RÚVZ odporučiť alebo nariadiť obmedzenie alebo odkladanie hromadných akcií v zasiahnutých oblastiach a ohniskách.
