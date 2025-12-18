Predpoveď sa zmenila, úsmev nám doslova zamrzne: Polárny vír sa rozpadol, o pár dní sa dovalí sibírska zima

Vianoce sú už doslova za dverami a mnohí ľudia sledujú predpoveď počasia pozornejšie než inokedy. Dôvod je jednoduchý. Nad Európou sa začína meniť atmosférické nastavenie a meteorológovia upozorňujú, že pokojné počasie sa môže skončiť ešte pred sviatkami. Zima, ktorá sa doteraz držala skôr bokom, má totiž otvorené dvere späť.
Za touto zmenou stojí rozštiepenie polárneho víru, teda rozsiahleho systému studeného vzduchu, ktorý za normálnych okolností zostáva uzavretý nad Arktídou. Podľa analýz portálu Severe Weather Europe práve toto narušenie spustilo reťaz udalostí, ktoré menia prúdenie nad Európou. Rovnaký vývoj potvrdzujú aj modely, na ktoré upozorňuje Weather, pričom oba zdroje sa zhodujú, že rozhodujúce budú najbližšie dni.
Prečo sa počasie zrazu láme
Polárny vír funguje ako pomyselný uzáver, ktorý drží najväčšie mrazy ďaleko na severe. Keď sa však naruší alebo rozpadne, studený vzduch sa môže presunúť južnejšie. Presne to sa deje aj teraz. Západné prúdenie, ktoré do Európy prinášalo mierne a vlhké počasie z Atlantiku, slabne a nad severnou Európou sa začína budovať tlaková výš.
Pre ľudí to znamená jednoduchú vec. Ak sa táto výš usadí na správnom mieste, môže do Európy nasmerovať chladný vzduch z východu a severovýchodu. Ide o typickú situáciu, pri ktorej sa zima dokáže rýchlo prihlásiť o slovo.
Zlom môže prísť už krátko pred sviatkami
Meteorologické modely naznačujú, že výrazná zmena počasia by mohla prísť po 23. decembri. Teploty by mali začať klesať a vietor sa môže otočiť na východný až severovýchodný. Nie je však ešte jasné, aký silný tento vpád studeného vzduchu bude. Jedna verzia počíta len s chladnejším zimným počasím.
Druhá, výraznejšia, už pracuje s veľmi studeným vzduchom sibírskeho pôvodu, silnejším vetrom a takzvanými ľadovými dňami, keď sa teplota ani počas dňa nedostane nad bod mrazu. V niektorých častiach Európy by denné maximá mohli klesnúť až k hodnotám medzi 0 °C a -10 °C.
Otázka, ktorú si kladie veľa ľudí, je jasná. Bude na Vianoce snežiť. Podľa portálu Weather sa v najnovších predpovediach objavuje možnosť sneženia práve na Štedrý deň. Nemá ísť o výdatné zrážky, skôr o slabšie sneženie, ktoré by však v kombinácii s chladom mohlo vytvoriť aspoň tenkú snehovú pokrývku. Najväčšia šanca na sneh je zatiaľ v horských oblastiach, najmä v Alpách. V nižších polohách bude všetko závisieť od detailov v prúdení. Stačí malý posun tlakovej výše a rozdiel môže byť medzi snehom a úplne suchým počasím.
Čo z toho vyplýva pre Slovensko
Na Slovensku bude situácia veľmi citlivá na to, kam sa tlaková výš nad severnou Európou presne posunie. Ak sa dostane viac na západ, studený vzduch môže preniknúť aj k nám. Po 23. decembri by to znamenalo citeľné ochladenie a v horách aj návrat snehu.
Ak však výš zostane viac severovýchodne, Slovensko sa môže ocitnúť na rozhraní studeného a miernejšieho vzduchu. V praxi by to znamenalo chladnejšie počasie bez výrazných zrážok, časté inverzie v nížinách a viac slnka na horách. Ochladenie je v tejto chvíli pomerne pravdepodobné, plošné biele Vianoce však stále nie sú isté.
Zima je blízko, rozhodne pár detailov
Jedno je isté. Atmosféra je tento rok pred Vianocami nastavená inak než po minulé roky. Polárny vír je narušený, studený vzduch čaká na vhodné prúdenie a tlakové útvary sa môžu rýchlo preskladať. Práve preto hovoria meteorológovia o zvýšenej šanci na zimný charakter sviatkov. Či sa zima naplno prejaví aj na Slovensku, alebo sa jej účinky zastavia len v našom okolí, ukážu najbližšie dni.
