Predpoveď sa zmenila, Slovensko zasypal sneh: Na cestách je kalamita, vyťahujte lopaty. Čakajú nás mrazivé dni

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Zima ukázala silu naplno, sneh a vietor paralyzovali Slovensko.

Slovensko prežilo noc, ktorá ukázala, ako rýchlo sa môže zima zmeniť na vážny problém. Výdatné sneženie sprevádzané silným vetrom zasiahlo veľkú časť krajiny a na mnohých miestach prerástlo do snehovej kalamity. Cesty sa stali neprejazdnými, doprava kolabovala a verejné spoje naberali výrazné meškania. Najhoršia situácia nastala na strednom a východnom Slovensku.

Podľa údajov portálu iMeteo zasiahla územie Slovenska druhá, výrazne silnejšia vlna sneženia, ktorá dorazila od juhu v utorok večer. Zrážky boli plošné a intenzívne a v kombinácii s prudkým severným až severozápadným vetrom vytvorili podmienky na rýchle hromadenie snehu, vznik závejov a prudké zhoršenie dopravnej situácie.

Sneh pribúdal rýchlejšie, než ho stíhali odstraňovať

Kým prvá vlna priniesla do niektorých regiónov len niekoľko centimetrov snehu, druhá zasiahla rozsiahle územia naplno. Na mnohých miestach pribúdalo 1 až 2 centimetre snehu za hodinu a vietor ho okamžite navieval späť na už vyčistené úseky.

Výraznejšie zrážky sa vyhli najmä severozápadu Slovenska a Záhoriu, no stred a východ krajiny čelili rýchlemu nárastu snehovej pokrývky. Vo vyšších polohách a otvorených úsekoch sa vytvárala biela tma. Dohľadnosť klesala miestami približne na 50 metrov, čo výrazne zvyšovalo riziko nehôd a komplikovalo zásahy zimnej údržby.

Hory a regionálne cesty pod náporom zimy

Dopravné komplikácie sa začali objavovať už v podvečerných hodinách. Na strednom Slovensku mali problémy najmä nákladné vozidlá, ktoré nezvládali stúpania a miestami blokovali premávku. Viaceré horské priechody boli obmedzené alebo uzavreté pre nákladnú dopravu a silný vietor výrazne znižoval účinnosť posypu aj odhŕňania.

Na cestách nižších tried sa vytvorila súvislá vrstva snehu, miestami presahujúca 10 centimetrov. Vietor zároveň vytváral snehové jazyky a záveje, ktoré sa opakovane objavovali aj krátko po zásahoch cestárov.

Foto: TASR/Dano Veselský

Prvý kalamitný stupeň vo viacerých okresoch východu

Najkritickejší vývoj zaznamenali východné okresy. Polícia vyzývala obyvateľov, aby necestovali bez vážneho dôvodu, keďže viaceré úseky sa stali neprejazdnými. Autá končili mimo vozovky, cesty zapĺňali vysoké záveje a dohľadnosť sa miestami prudko znižovala. Počas noci a ranných hodín pribúdali hlásenia o ďalších neprejazdných úsekoch v okolí viacerých obcí. Husté sneženie spojené so silným vetrom spôsobovalo, že sneh sa hromadil rýchlejšie, než ho dokázala technika odstrániť, a situácia sa zhoršovala doslova z hodiny na hodinu.

V okresoch Michalovce, Trebišov, Sobrance a Košice okolie bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informovala o tom Slovenská správa ciest spolu s políciou Košického kraja. Cesty sú v týchto oblastiach zasnežené, miestami pokryté súvislou vrstvou snehu a všetka dostupná technika je v teréne. Polícia vyzýva vodičov na maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.

Cesta I/19 v úseku Košické Olšany – Košická Nová Ves je uzatvorená pre nákladnú dopravu pre zlý stav vozovky, nachádza sa tam 10 až 15 cm snehu. Pri krajnici sú odstavené kamióny a doprava je odkláňaná na rýchlostnú cestu R4. Cesta II/552 medzi Nižnou Hutkou a Krásnou je ťažko prejazdná, tvoria sa na nej snehové jazyky a záveje, pričom cestárska technika úsek opakovane prechádza.

Foto: TASR/František Iván

Úsek Slanské Nové Mesto – Slanec je neprejazdný, zapadol tam sypač, ktorý muselo nahradiť iné vozidlo. V celom okrese Košice okolie je podľa polície súvislá vrstva snehu a cesty sú ťažko prejazdné. Problémy hlásia aj v okolí Dargova, kde stoja kamióny a situáciu monitorujú policajné hliadky.

Za najproblematickejšie sú považované najmä úseky ciest I/19 a I/18 v okolí Michaloviec, Sobrancov a Trebišova, ako aj viaceré cesty druhej a tretej triedy, ktoré sú miestami ťažko prejazdné až neprejazdné pre snehové jazyky a záveje.

Predpoveď naznačuje len pomalé zlepšovanie

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu zostane počasie nepriaznivé aj počas stredy. Očakáva sa oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Sneženie sa bude vyskytovať miestami, najmä na strednom a východnom Slovensku, pričom vietor bude naďalej vytvárať snehové jazyky a záveje.

Najvyššia denná teplota dosiahne -5 °C až 0 °C, na severe lokálne do -7 °C. Vo výške 1500 m sa očakáva teplota okolo -10 °C. Severozápadný až severný vietor bude dosahovať rýchlosť 3 až 8 m/s, na juhovýchode ojedinele až 11 m/s, v nárazoch okolo 18 m/s, teda približne 65 km/h.

Predpokladané množstvo zrážok je do 3 mm, čo predstavuje do 5 cm nového snehu. Zima tak Slovensko nepúšťa ani po najhoršej noci. Aj relatívne malé množstvo nového snehu v kombinácii s vetrom a mrazom môže udržiavať kalamitný stav. Vodiči aj cestujúci by mali počas celého dňa počítať so zhoršenými podmienkami, obmedzeniami a potrebou zvýšenej opatrnosti.

