Predpoveď na zimu 2025: La Niña sa vracia v plnej sile, bude to drsné. Toľko snehu Európa dlhé roky nezažila

Zatiaľ čo leto ešte neskončilo, klimatológovia už upriamujú pozornosť na to, čo nás čaká v zime. A hoci je júl, najnovšie modely naznačujú, že nadchádzajúca zima môže byť chladnejšia a zasneženejšia, než sme v posledných rokoch zažili.

Podľa portálu Severe Weather Europe sa totiž črtá návrat známeho atmosférického javu La Niña, ktorý už v minulosti ovplyvnil počasie po celom svete. Tento jav by sa mal opäť objaviť na jeseň a ovplyvniť najmä zimné mesiace aj v Európe. Prvé modely počítajú so slabou až stredne silnou La Niñou, čo by mohlo narušiť doterajšie predstavy o miernej zime.

Keď sa Tichý oceán ochladí, Európa sa môže pripraviť na sneh

La Niña je takzvaná studená fáza globálneho fenoménu ENSO. Vzniká v tropickej oblasti Tichého oceánu, kde sa počas tejto fázy ochladzuje povrchová voda. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o jav, ktorý sa nás netýka, no v skutočnosti dokáže ovplyvniť aj počasie v Európe.

A to výrazne. Studená voda v Pacifiku naruší cirkuláciu v atmosfére, čo spustí reťazovú reakciu, ktorá sa prejaví aj v našich zemepisných šírkach. Zmenia sa tlakové polia, vznikajú nové prúdy a to všetko môže ovplyvniť aj to, či nás v zime čaká blato alebo sneh.

Atmosféra sa začína správať inak, ako sa pôvodne čakalo

Začiatkom tohto roka sa predpokladalo, že fáza ENSO zostane neutrálna, prípadne sa presunie do teplejšej fázy El Niño. Najnovšie modely však naznačujú opak. V priebehu jesene by sa mala situácia zmeniť a opäť sa objaví La Niña. Tento posun prekvapil aj meteorológov. Zatiaľ čo oceány pôsobia pokojne, pod povrchom sa už začína diať niečo, čo by mohlo výrazne zamiešať zimné počasie.

Polárny vír bude v hlavnej úlohe

Zimné počasie ovplyvňuje aj polárny vortex, obrovský vír studeného vzduchu, ktorý sa v zime točí okolo severného pólu. Ak je stabilný a silný, zadrží arktický vzduch pri póle. No ak zoslabne alebo sa rozpadne, chladný vzduch sa môže uvoľniť a preniknúť do strednej Európy. La Niña zvyšuje pravdepodobnosť, že dôjde ku kolapsu tohto víru. A to je moment, kedy sa môžu spustiť výrazné mrazy, zasnežené týždne aj prudké zmeny počasia.

Môžeme sa tešiť na bielu zimu?

Slabší polárny vír znamená, že studený arktický vzduch nebude držaný pod zámkom. Vďaka tomu môže klesnúť až do nižších zemepisných šírok. Ak sa naplnia predpovede, zima 2025/2026 by mohla byť chladnejšia, veterná a bohatšia na sneh.

Zároveň však odborníci upozorňujú, že ide len o prvé dlhodobé výpočty. Atmosféra je komplikovaný systém a všetko sa ešte môže zmeniť. No La Niña je tu a už teraz posúva predpovede do úplne iných scenárov, než sme očakávali.