Predpoveď na júl 2025: Nevyzerá to dobre, pôjdeme z extrému do extrému. Takéto niečo sa na Európu už dlho nevalilo

Leto sa rozbehlo naplno a prázdniny odštartovali slnečne. Ak si myslíte, že horúčavy vrcholia, mýlite sa. Tropické dni nás ešte len čakajú. A hoci sa spočiatku môže zdať, že nás čaká ideálny dovolenkový scenár, v priebehu júla sa situácia zásadne zmení.

Podľa portálu iMeteo, ktorý sa opiera aj o model ECMWF, čaká Slovensko začiatok mesiaca s mimoriadne teplým počasím. V ďalších týždňoch však príde k výraznému ochladeniu, ku ktorému sa neskôr pridá aj návrat tepla a sucha.

Júl začne výpekmi, teploty sa vyšplhajú nad 35 °C

Počasie na Slovensku ovplyvňuje tlaková výš, ktorá už niekoľko dní zabezpečuje jasnú oblohu. Na začiatku týždňa sa jej stred presunie ďalej na juhovýchod Európy. Práve vďaka tomu sa do našej oblasti začne z juhozápadu tlačiť veľmi teplý vzduch.

Výsledkom bude prudké zvyšovanie teplôt. Už v stredu sa maximá priblížia k 35 °C a vo štvrtok sa táto hodnota pravdepodobne aj prekročí. Výrazne teplo bude dokonca aj v severozápadných častiach Slovenska, kde bývajú horúčavy menej bežné.

Prvé búrky dorazia už koncom týždňa

Letné výpeky však dlho nevydržia. Už v piatok sa nad naše územie nasunie studený front, ktorý so sebou prinesie sériu búrok. Podľa numerických modelov to nebude jednorazový prechod. Fronty sa budú vlniť aj v nasledujúcich dňoch, čo spôsobí premenlivé a chladnejšie počasie.

Druhý júlový týždeň tak bude úplne iný než ten prvý. Prevládať budú búrky, oblačnosť a citeľný pokles teplôt. Denné maximá by sa mali pohybovať v rozmedzí od 22 do 27 °C.

Do polovice júla bude sychravo

Ochladenie by malo pretrvávať približne do polovice júla. Očakáva sa, že nad Britskými ostrovmi sa vytvorí mohutná tlaková výš, ktorá zablokuje príchod teplého vzduchu od juhu. Naopak, nad naše územie bude prúdiť chladnejší vzduch zo severu. To spôsobí sychravejšie počasie s prehánkami, občasným vetrom a nižšími teplotami. Model ECMWF zatiaľ ukazuje, že tento vývoj je veľmi pravdepodobný.

Koniec mesiaca bude opäť horúci a suchý

Po chladnejšej prvej polovici júla sa má situácia v druhej časti mesiaca opäť zmeniť. Do Európy sa vráti suchý a nadpriemerne teplý vzduch. Podľa aktuálnych výpočtov by sa priemerná teplota mala pohybovať o 2 až 4 °C nad dlhodobým normálom.

Zrážok bude výrazne menej. Očakáva sa, že ich bude približne o 30 až 40 % menej, než je obvyklé. Letné počasie by sa tak malo stabilizovať a prevládať najmä počas tretieho a štvrtého týždňa júla.

Júl ukáže všetko, čo leto ponúka

Ak máte dovolenku v úvode mesiaca, pripravte sa na tropické dni s maximami nad 35 °C. Ak ju plánujete až v druhej dekáde júla, zoberte si aj mikinu a dáždnik. A ak cestujete koncom mesiaca, pravdepodobne vás opäť čaká návrat letného slnka. Júl tak ponúkne všetko, čo k letu patrí. S tým rozdielom, že extrémy sa striedajú rýchlejšie než kedykoľvek predtým.