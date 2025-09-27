Tajili to pred celým svetom: Týmto celebritám sa roky darilo skrývať svoje vzťahy a nikto o tom netušil

Zatajiť pred verejnosťou a zvedavými novinármi svoju lásku možno považovať za nadľudský výkon. A hoci to mali niektoré známe osobnosti ťažké, keďže ich na každom kroku prenasledovali médiá a nechýbali ani pozorné oči bežných ľudí, dokázali to.
Trvalo dlhé roky, kým sme sa dočkali oficiálnych vyhlásení o tom, kto je momentálne po ich boku. A tak niektoré celebrity prežívali ľúbostný príbeh potajomky, aby ochránili svoj vzťah a užili si nerušené chvíľky osamote. Nie je však reč o tých pároch, ktoré sa nikdy spolu neprešli po červenom koberci, hoci všetci celý čas vedeli, že sú spolu, a ani o tých, ktorí sa rozišli a neskôr prezradili, že spolu chodili, ako upozorňuje SheKnows.
V centre pozornosti sú dvojice, o ktorých mnohí nemali ani potuchy, že sa milujú a majú románik.
Beyoncé a Jay-Z
Beyoncé a Jay-Z sa prvýkrát stretli v roku 1999, ale verejne spolu nerandili až do roku 2001. Speváčka v rozhovore z roku 2008 potvrdila, že mala 19 rokov, keď spolu začali chodiť, čo znamená, že ich románik pravdepodobne začal v roku 2000. Oficiálne potvrdili svoj vzťah v novembri 2001 v titulnom článku časopisu Vanity Fair.
