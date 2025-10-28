Prečo sa hádame s ľuďmi, ktorí majú iný názor? Toto je najväčšia chyba, ktorú robíme v rozhovoroch

foto: Freepik, Instagram @elkewiss

Martina Saktorová
Naše úsudky sú často len skratky, ktoré si mozog vytvára, aby mal pocit istoty.

Myslíme si, že keď niekoho presvedčíme o svojej pravde, vyhrali sme. V skutočnosti však v rozhovoroch často prehrávame – nie preto, že by sme mali nesprávne argumenty, ale preto, že sa vôbec nepýtame. Autorka bestselleru Ako vedieť všetko tvrdí, že najväčšou chybou v komunikácii je presvedčenie, že už všetko vieme.

V dnešnom svete, kde sa diskusie menia na súboje a názory na zbrane, je zvedavosť podceňovanou schopnosťou. Väčšina z nás vstupuje do rozhovoru s cieľom potvrdiť si, že máme pravdu, nie s cieľom porozumieť. Holandská filozofka Elke Wiss vysvetľuje, že práve neochota priznať si jednoduché „neviem“ a klásť skutočné otázky je dôvodom, prečo sa hádame viac, než si rozumieme.

Nikdy neviete všetko

Zostať zvedavý znamená priznať si, že sú veci, ktoré neviete – ani o druhých, ani o sebe. Myslíme si, že rozumieme, prečo sa niekto správa, ako sa správa. Ale ako ukazuje príklad z knihy, naše predpoklady sú často omylom.

Autorka opisuje situáciu, keď jeden účastník tréningu počúval kolegu, ktorý sa sťažoval na meškajúci let. „To musela byť otrava,“ povedal, no vôbec sa neopýtal, prečo to pre druhého bolo nepríjemné. Myslel si, že dôvodom je strata času. V skutočnosti ho však trápilo niečo úplne iné – nepohodlie a uzavretý priestor.

A práve to je pointa: to, čo považujeme za jasné, často vôbec jasné nie je. Kým sa nespýtame, nevieme. A kým sa pýtame málo, nerozumieme dosť.

foto: INTEREZ MEDIA

Zvedavosť je recept proti konfliktom

Každý z nás pozná situáciu, keď sa hádame s niekým, kto jednoducho „nechápe“. My sme frustrovaní, on tiež a v závere sa obaja cítime nepochopení. Elke Wiss tvrdí, že dôvodom je, že chceme byť experti, nie nováčikovia.

Jej jednoduché cvičenie ukazuje, ako sa to dá zmeniť:

Predstavte si, že vy o téme neviete nič a druhý vie všetko.

Znie to banálne, ale v praxi to mení dynamiku celého rozhovoru. Ak sa namiesto presviedčania začnete naozaj pýtať, druhý človek sa otvorí a vy zistíte veci, ktoré by ste inak nikdy nepočuli. Keď prijmeme, že „nevieme všetko“, prestávame sa hádať a začíname skutočne komunikovať.

Ako vzniká nedorozumenie: Príklad „lenivej dcéry“

Jedna z kapitol opisuje príbeh matky, ktorá bola presvedčená, že jej tínedžerka je jednoducho lenivá. Nikdy si neupratala izbu a celé dni trávila na telefóne. Po kurze o kladení otázok sa však rozhodla namiesto výčitiek skúsiť niečo iné. Namiesto vety „Si strašne lenivá!“ sa spýtala: „Čo ťa najviac unavuje, keď máš upratovať?“ Z rozhovoru nakoniec vyplynulo, že dcéra bola dlhodobo vyčerpaná a mala pocit, že sa od nej stále niečo očakáva – doma aj v škole. Matka si uvedomila, že problém nebol v lenivosti, ale v preťažení a chýbajúcom oddychu. Až otázka, nie výčitka, otvorila priestor pre pochopenie a zmenu správania.

Keď sa naučíme pýtať takto, odsúvame predsudky voči iným aj voči sebe. Zisťujeme, že mnohé naše úsudky sú len skratky, ktoré si náš mozog vytvára, aby mal pocit istoty. Ale práve neistota, ktorú si dovolíme cítiť, je začiatkom porozumenia.

Ako vedieť všetko

Elke Wiss je holandská spisovateľka, filozofka a lektorka kritického myslenia, ktorá učí ľudí, ako viesť rozhovory inak – nie s cieľom presviedčať, ale pochopiť. Využíva sokratovskú metódu a svojimi kurzmi pomáha firmám aj jednotlivcom rozvíjať schopnosť klásť otázky, ktoré menia spôsob, akým premýšľame.

Kniha Ako vedieť všetko nie je návodom, ako byť najmúdrejší v miestnosti, ale ako sa pýtať múdrejšie. Elke Wiss v nej vtipne a prístupne vysvetľuje, ako zmeniť bežné rozhovory na skutočné výmeny myšlienok, ktoré posúvajú naše myslenie aj vzťahy.

Praktický návod na kladenie dobrých otázok

Elke Wiss hovorí, že existuje aj pomerne jednoduchý recept na dobré otázky. A hoci to znie ako metafora, jej návod naozaj funguje.

Recept na kladenie dobrých otázok:

  • ako základ použite zvedavosť,
  • pridajte štipku nevedomosti,
  • čajovú lyžičku naivity,
  • štipku túžby po hlbšom porozumení,
  • porciu trpezlivosti,
  • chladnú hlavu,
  • kopu času a oči otvorené dokorán.

V praxi to znamená prestať sa báť vyzerať nevedomo. Pretože otázky, ktoré menia svet, sa začínajú slovami „Ako vieš, že…?“ alebo „Čo ak je to inak?“

Možno by sme vedeli viac, keby sme menej rozprávali

Podľa holandskej filozofky je klásť otázky odvážnejšie, než mať odpovede. Vyžaduje to pokoru, zvedavosť a ochotu pochybovať o vlastnom pohľade na svet. A práve to je schopnosť, ktorú dnešná spoločnosť potrebuje viac než kedykoľvek predtým.

Možno by sme vďaka otázkam vedeli viac, aj keby sme menej rozprávali. A možno neexistuje návod, ako vedieť všetko, ale určite existuje návod, ako sa pýtať lepšie.

Knihu Ako vedieť všetko nájdete aj v každom dobrom kníhkupectve:

foto: INTEREZ MEDIA

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac