Pre Vlhovú by bola česť byť vlajkonosičkou Slovenska. V týchto 3 disciplínach sa predstaví na ZOH v Pekingu

Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová má za sebou ďalší pretekársky víkend, v rakúskom Zauchensee sa predstavila v zjazde (26. miesto) a Super G (18. miesto).

Hlavnou prioritou rodáčky z Liptova sú Zimné olympijské hry v Pekingu, ktoré už doslova klopú na dvere. Vlhová po pretekoch v Rakúsku načrtla pre Sportnet svoj olympijský program. Do štartu olympiády majú na programe ženy ešte preteky v troch strediskách.

Super G na ZOH ostáva otvorené

Aj keď správy z Vlhovej tímu pôvodne hovorili, že našu lyžiarku uvidíme aj v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen, aktuálne informácie hovoria, že tieto preteky vynechá. Istá je jej účasť na pretekoch v obrovskom slalome v Kronplatzi (25. januára). Či sa predstaví aj počas nasledujúceho víkendu v talianskom stredisku Cortina d’Ampezzo, je otázne.

Petra Vlhová odletí do Pekingu 30. januára. Pre Sportnet uviedla, že na ZOH sa predstaví v slalome, obrovskom slalome a kombinácii. “Potom uvidíme, čo tie rýchlostné disciplíny. Myslím si, že zjazd asi nepôjdeme a super-G je otvorené,” poznamenala.

Načrtla sa aj téma, že by Vlhová mohla byť na otváracom ceremoniáli vlajkonosičkou našej výpravy. “Tak ďaleko ešte nie som. Určite by to bola pre mňa česť, ale v prvom rade tam idem pretekať,” zakončila.