Pre priemysel sú v roku 2026 prioritou ceny energií: Štát pomôže energeticky náročným podnikom, tvrdí Saková

Prioritnou témou v tomto roku pre slovenský priemysel sú ceny energií. Uviedla to ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) s názvom Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2026. Slovensko podľa nej pripravuje schému pomoci pre energeticky náročné podniky.
„Samozrejme, tá úplne najprioritnejšia a najaktuálnejšia téma sú ceny energií, ktoré ovplyvňujú konkurencieschopnosť nielen Slovenska, ale aj celej EÚ. Ceny sú naďalej vyššie, ako boli pred energetickou krízou v roku 2022. Snažíme sa všetko, čo je možné, využiť z výnimiek, ktoré nám dáva Európska komisia (EK),“ priblížila.
Pomôžu energeticky náročnému priemyslu
„Na Slovensku pripravujeme schému štátnej pomoci, o ktorej momentálne rokujeme s EK, že pomôžeme energeticky náročnému priemyslu. Budeme vedieť pri 50 % spotreby energeticky náročného priemyslu polovicu jeho cien elektrickej energie refinancovať. Musí však polovicu z toho investovať naspäť do svojej výroby, do dekarbonizačných projektov,“ spresnila.
Ministerka očakáva, že v najbližších týždňoch by mala byť spomínaná schéma štátnej pomoci notifikovaná v EK a následne pretavená do podnikateľského prostredia.
Upozornila, že počet podporených podnikov bude záležať od disponibility finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, pretože odtiaľ pôjdu peniaze na schému. „Zároveň diskutujeme s Envirofondom, odkiaľ by taktiež malo prísť nejaké refinancovanie pre skupinu podnikov,“ dodala Saková.
Podľa poslanca Galeka to zasiahne štátny rozpočet
Na takúto pomoc je podľa opozičného poslanca za SaS Karola Galeka potrebné mať zdroje, ktoré pôjdu zo štátneho rozpočtu. „Ja sa teda pýtam, kde chce táto vláda zobrať takéto zdroje,“ uviedol v reakcii Galek.
„Ak opäť iba vytiahneme ďalšie stovky miliónov eur zo štátneho rozpočtu, tak odniekiaľ tie milióny budú musieť pritiecť. Ako poznáme túto vládu, tak zase to bude iba tak, že zdania tých, ktorým možno potom niečo dajú. Z jedného vrecka zoberú milióny, do druhého nasypú drobné. Keď chcú reálne pomáhať našim podnikateľom, tak nech im zabezpečia lacné vstupy, napríklad elektrinu,“ zdôraznil.
Upozornil, že štát má z elektrárne v Gabčíkove 2,2 terawatthodiny. „Zoberme túto elektrinu a poskytnime ju podnikateľom za zvýhodnených podmienok. Štát má v rukách dostatok elektriny pre celý energeticky náročný priemysel. Ak ministerka príde s takouto schémou, tak v prvom rade sa jej budeme pýtať, kde chce na pomoc vziať, pretože rozhadzovať vie naozaj každý,“ dodal poslanec Galek.
