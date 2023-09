Pravidlo 12 vám zmení život k lepšiemu: Vďaka tomuto triku si udržíte chladnú hlavu aj v najnáročnejších situáciách

Nepríjemnostiam sa z času na čas nevyhne nikto. Každý si však môže zvoliť spôsob, ako na ne zareaguje. Môžeme sa zlostiť, kričať a ukazovať prstom. Psychiater Daniel Amen ale prišiel s jednoduchým pravidlom, ktoré vám pomôže ľahšie zvládať aj tie najnáročnejšie situácie.

Osvojte si pravidlo 12

Ako informuje Mail Online, špičkový psychiater Daniel Amen sa podelil o trik, vďaka ktorému ostáva pokojný, keď sa niečo pokazí. Tvrdí, že dokonca môže pomôcť zlepšiť celkový duševný stav človeka. Pravidlo 12 využíva v každej náročnej situácii. O čo vlastne ide? Ak sa napríklad práve sťahujete, alebo niekam cestujete, rátajte si každú negatívnu udalosť. Nenechajte však emócie, aby vás ovládli. Zapisujte si ich a rozčuľovať sa začnite až po 12. prešľape.

Psychiater všetkým svojim pacientom radí, aby si osvojili toto pravidlo, aby sa dokázali vyrovnať s ťažkými vecami, ktoré sa im v živote prihodia, a zároveň zostali psychicky zdraví a duševne silní. Nepríjemné veci sa totiž stávajú vždy, človek sa s tým ale musí naučiť žiť.

Akceptuje, že zlé veci sa jednoducho stávajú

Psychiater priznáva, že s týmto pravidlom prišiel počas svojej 2-týždňovej dovolenky v Európe. Sám so sebou uzavrel dohodu, že ak sa mu stane 12 nepríjemných vecí, ostane úplne pokojný. Nebude sa hnevať, nebude na nikoho kričať, nebude mať z toho ťažké srdce. Až keď sa stane 13. zlá vec, dá svojim pocitom voľný priechod. Dodáva, že počas dovolenky sa 6 vecí naozaj pokazilo, no nenechal, aby ho to negatívne ovplyvnilo.

Odporúča spísať na zoznam veci, ktoré vás za bežných okolností rozrušili, napríklad do poznámok v mobile. Čím viac si totiž človek uvedomuje, že zlé veci sa jednoducho stávajú a dokáže sa s nimi vyrovnať, tým je psychicky zdravší.

Psychiater sa o rady delí aj prostredníctvom tiktoku, kde ho sledujú viac ako 2 milióny ľudí. Používatelia v komentároch priznali, že im naozaj pomáha uvedomiť si, že nepríjemnosti sa jednoducho stávajú, treba sa na to len mentálne pripraviť a zmieriť sa s tým. Jeden z používateľov dodal, že si treba užívať to, čo sa podarí a tešiť sa z toho, ak vyjdú veci podľa plánu a nedeje sa vám nič zlé. Pomáha totiž aj to, ak sa človek sústredí na to pozitívne a uvedomí si, že má byť za čo vďačný.