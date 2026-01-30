Pravidlá o kajúcnikoch sú problém: ŠTS sa obáva zásahu do nezávislosti súdov, so zákonom sa obrátil na ÚS

Nina Malovcová
TASR
Sporná novela skončila na Ústavnom súde.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) sa v dvoch podaniach obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR, aby preskúmal ústavnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Vychádzal pritom aj z trestnej veci s obžalovaným podnikateľom Norbertom B. v kauze podplácania.

V podaniach ŠTS namieta zasahovanie do nezávislosti súdu, porušenie princípu deľby moci, ako aj zásah do práva na súdnu ochranu. ŠTS poukázal na to, že zákonodarca napadnutým ustanovením a priori vylučuje dôkaz získaný od osoby, ktorej bol poskytnutý benefit, a ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo o podstatných skutočnostiach alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti.

Argumentácia Špecializovaného trestného súdu

„Pokiaľ Špecializovaný trestný súd vyjadruje presvedčenie, že ide o ústavne neakceptovateľný zásah do rozhodovacej činnosti súdu, vychádza z narušenia doposiaľ uznávaného a ústavou garantovaného systému, na základe ktorého, a v súlade s ktorým jedine a výlučne nezávislé a nestranné súdy rozhodujú o vine a treste, pričom základným procesným predpisom upravujúcim konanie súdu je Trestný poriadok,“ uviedol ŠTS. Napadnuté ustanovenie podľa neho znemožňuje súdu prejednať vec a meritórne ju rozhodnúť nezávisle.

Príslušné ustanovenie Trestného poriadku o úprave inštitútu spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, zaviedla novela Trestného zákona. Na ÚS ho napadol aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý zároveň navrhol aj pozastavenie jeho účinnosti.

Schválenie novely a reakcia koalície

Novelu Trestného zákona prijal parlament vlani v decembri v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.

Pre zmeny v Trestnom poriadku ŠTS prerušil súdny proces s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania. Druhý prejednávaný prípad, z ktorého ŠTS pri podaní na ÚS vychádzal, sa týka medzinárodnej zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti.

